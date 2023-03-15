Момент задержания и обысков в здании мэрии. Фото: СУ СК России по Камчатскому краю

Камчатский СК завел уголовное дело на замглавы Вилюченского ГО. По данным ведомства, компания сына Владимира Васькина получила госконтракт на благоустройство городской территории. Сам чиновник проводил проверки и давал указания для организации в процессе работы.

Васькин провернул преступную схему с марта по октябрь 2022 года. По данным «КП – Владивосток», благодаря ему 78,6 миллиона рублей на благоустройство Вилючинского проспекта должно было получить ООО «Камчатпроектстрой» – компания, специализирующаяся на деятельности в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставлении технических консультаций. Ее соучредителем и является близкий родственник замглавы округа.

Согласно статье 289 УК РФ, должностные лица не могут участвовать в предпринимательской деятельности. При этом аукцион проходил с 5 по 12 мая 2022 года. До сентября организация обязалась завершить работы, но впоследствии закупку признали несостоявшейся.

– Должностное лицо, используя свое служебное положение, обеспечило заключение муниципального контракта на благоустройство территории городского округа с фирмой, одним из учредителей которой являлся сын подозреваемого, а также через доверенных лиц принимало участие в ее управлении путем дачи указаний, участии в проверочных мероприятиях, а также оказании протекции, – отметили в СК.

Подозреваемый Владимир Васькин. ФОТО: Официальный сайт органов местного самоуправления Вилючинского городского округа

Сейчас Васькин числится в этом деле как подозреваемый. Накануне в здании администрации, муниципальном учреждении и ряде фирм следователи ведомства провели обыски и изъяли документацию для проверки.

– Уголовное дело возбуждено и расследуется при оперативном сопровождении сотрудников краевых управлений ФСБ России и МВД России. В настоящее время проводится комплекс процессуальных действий, направленный на сбор доказательственной базы.

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