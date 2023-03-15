Во Владивостоке не открылись минимум 5 точек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В социальных сетях и СМИ появилась информация о массовом бунте сотрудников одного из «крупняков» в сфере онлайн-торговли – Wildberries. Персонал отказывается выходить на работу в пункты выдачи заказов (ПВЗ) из-за новой системы штрафов. Руководство официально не подтвердило эту новость, но забастовки дошли и до Владивостока. 15 марта несколько офисов так и не открылись, на входных дверях таблички «все претензии к руководству». Экс-сотрудник маркетплейса из Владивостока Данил (имя изменено), уволившийся через пару дней после введения новой системы, рассказал свои версии того, почему люди пошли на такой шаг и что, по его мнению, не так с «Ягодками» – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?

С 3 марта «Ягодки» вычитают деньги юрлица, владеющего ПВЗ, если от продавца пришел не тот товар, или вещь попалась с браком. За испорченную вещь с оператора филиала удерживают 20% от стоимости, за несоответствие посылки тому, что указано на сайте – всю стоимость. Правила ввели не просто так, а чтобы бороться с подменой товаров.

Но, по словам Данила, достается все равно именно частникам, открывшим пункт по франшизе. Получается, маркетплейс ответственности не несет, а вот тот, кто открыл офис – да. Далее все зависит от руководства. И тут как упадет монетка: может попасться лояльный менеджер, а может тот, кто возместит убытки из карманов сотрудников.

– На пункте, где я работал, столкнулся с единственной проблемой – хамством покупателей. Могу их понять. Товар приходит бракованный или не приходит вовсе. Позвонить руководству не получится, только написать в службу поддержки. Сотрудники за логистику уж точно не отвечают и не всегда могут ответить на вопросы клиента. Отсюда все крики и истерики. Я ушел через пару дней после того, как ввели штрафы. В нашем чате все то и дело жаловались, приходится оплачивать едва ли не полную стоимость товара, если пришло совсем не то, что заказывал человек. Вот такие косяки, по словам моих бывших коллег, списывали прямо из их зарплаты, либо с того, кто открыл пункт.

Другой сотрудник, пожелавший остаться анонимным, пояснил «КП», что руководство будет удерживать 40% от зарплаты (а не от стоимости) товара – в качестве долга сотрудника за бракованный товар или его подмену – при этом в некоторых точках хотели ввести, по его словам, и 100% удержание. В самых страшных сценариях, если они, конечно, правдивы, условия в WB действительно близки к рабским – работаешь бесплатно, пока не оплатишь чужую ошибку.

МАССОВАЯ ЗАБАСТОВКА СОТРУДНИКОВ WILDBERRIES

Сначала волна закрытий прокатилась по центру России: таблички «товар не отдаем» появились на дверях точек в Москве, Петербурге, Новосибирске и даже Владикавказе. Очевидцы сообщают, что не смогли забрать свои заказы в ПВЗ из точек Ладыгина, Кирова, Борисенко и на Партизанском проспекте, Тухачевского и Калинина во Владивостоке. Откроются ли эти офисы когда-нибудь вновь – еще неизвестно. Об этом также говорят «объявления», оставленные недовольными работниками. Позвонить и уточнить этот вопрос нельзя. Желающим забрать свои заказы стоит обратиться в техподдержку на сайте или в приложении. «Комсомольская правда – Владивосток» незамедлительно направила запросы по доступным каналам связи с руководством сети, но ответа так и не последовало.

Далеко не все ПВЗ откликнулись на всеобщую истерию, поэтому многое в забастовке вызывает вопросы. Вот что обо всей этой ситуации говорят сотрудники филиала на Лазо,9:

– Мы недавно открылись. Ничего толком не слышали. Нас еще эти «санкции» не коснулись. Работаем в стандартном режиме.

А вот филиал на Лазо открыт. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

В то же время аналогичные «бунты» прокатились и остальной части ДФО. У соседей в Хабаровском крае к проблеме подключилась профсоюзная организация. В Федерации профсоюзов Приморья «Комсомольской правде – Владивосток» пояснили, что их руки связаны. Профсоюз в Wildberries отсутствует.

После волны недовольных сообщений в Московской области ситуацией заинтересовалась Генпрокуратура России. Редакция ждет ответа от представителей WB – впрочем, сейчас работникам PR служб в работе явно хватает журналистских вопросов. Если вам известно, какие пункты прекратили работу в Приморском крае и Владивостоке – ждем информацию на почту vl@phkp.ru и номеру +7 924 000-10-03.

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