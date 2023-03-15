«Отстоять интересы земляков»: в дело Минобороны РФ и 300 семей во Владивостоке вмешался губернатор

Кожемяко пообещал разобраться. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Более 1000 жителей пригорода Владивостока – Садгорода – получили иски от Минобороны РФ, в которых сказано, что права собственников на земельные участки (полученные в том числе по краевым по программам), аннулируются. В громкую историю вмешался губернатор Приморья Олег Кожемяко, пообещав отстоять права земляков, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Граждане получили исковые заявления от Министерства обороны об аннулировании права собственности на земельные участки, где сейчас проживают. Основание исков – документы от 1932 и 1939 годов, говорящие о принадлежности земли военному ведомству. Это может коснуться 300 семей, – написал глава региона в Telegram-канале.

Как стало известно ранее, права жителей были нарушены еще при выдаче земельных участков, в связи с чем проверку по признакам халатности начал региональный Следственный комитет. Минобороны же планирует изъять площади в свою собственность. Как узнала «КП», здесь расположен землеотвод под объекты Тихоокеанского флота, а также санаторий «Сокол», ранее бывший дом отдыха ВВС ТОФ. Однако пока что в истории больше вопросов, чем ответов. Неизвестно, зачем земля понадобилась военному ведомству.

Ближайшая встреча жителей и властей пройдет 15 марта, итоги будут направлены в Минобороны РФ.

– Если люди легально приобретали участки или получали в рамках госпрограмм <...> Конечно, их права будем защищать, – заявил Олег Кожемяко.

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