До прилавков картошка не доехала пару метров, а вот до сковородок любителей халявы – вполне. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Расстроенный фермер в Приморском крае кардинально решил проблему, возникшую в деловом сотрудничестве с крупным дальневосточным ритейлером – «Реми». Утро 13 марта, база одноименной сети в Чугуевском районе, Юрий Н. привез до 27 тонн картофеля. Свободных грузчиков не нашлось, в итоге овощи по супер-скидке (бесплатно) начали растаскивать местные жители – владелец выгрузил фуру прямо на площадке у базы, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Свою позицию предприниматель объяснил следующим образом: машина, следует из его слов, простояла под разгрузкой в течение трех суток. Привел математические расчеты, из которых стало ясно: везти обратно в Чугуевку – большой убыток. А так потери составили до 600 тысяч рублей.

В торговой сети «Комсомольской правде» прокомментировали резонансную историю. Распределительный центр составляет планы по поставкам заранее. Есть еще ряд условий: овощи должны привозить на паллетах, а грузчиков должен был предоставить предприниматель. Более того, выяснилось, что сотрудничество с Юрием Н. начали в прошлом году – и за это время с его участием была лишь одна отгрузка. По заверениям ритейлера, поставщик в тот раз как раз таки и оказался в аналогичном сценарии: пренебрег правилами, грузчиков не предоставил, но так как склад не был загружен работой, в сети смогли выделить работников, чтобы принять товар. Владельца крестьянско-фермерского хозяйства уведомили: лучше впредь так не поступать.

– Это сделано не для того, чтобы создать бюрократический барьер в цепочке поставщик-розница-покупатель, а, чтобы конечный потребитель имел возможность приобретать товар лучшего качества. <...> ситуация повторилась.

Приезд автомобиля с картофелем из Чугуевского муниципального округа был назначен на 14 марта, но прибыл на день раньше. Принять его 13 марта – значит отказать ответственным поставщикам, которые приехали в своё назначенное время и, тем самым, нарушить выстроенный график работы.

Поставщику было предложено привезти грузчиков. В ответ он оставил машину возле склада и уехал. За время отсутствия с ним пытались связаться и найти пути выхода из сложившейся ситуации, но он на звонки не отвечал. Спустя время поставщик вернулся. Забрал транспорт и выгрузил картофель на землю около трассы. Об этом сотрудники РЦ узнали постфактум, что стало полной неожиданностью, поскольку на диалог со складом, никто так и не вышел, – рассказали в PR-службе торговой сети «Реми».

Пока неясно, чем в итоге разрешится конфликт и будут ли возмещены расходы, однако, исходя из комментария сети – вряд ли. В то же время очевидцы поделились с «КП» информацией, что картошки, в общем-то на месте практически не осталось. Таким запомнится «день халявы». Представители «Реми», в свою очередь, из-за внимания журналистов прозвали 16 марта «картофельным днем».

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