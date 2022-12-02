Теперь разбираться в случившемся предстоит сотрудникам полиции. Фото: Артем КИЛЬКИН

Утро пятницы не задалось для жителей улицы Терешковой во Владивостоке. Водитель Daewoo Nexia устроил массовую аварию, собрав несколько авто. Виновником ДТП стал 13-летний мальчик. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Рулевой «Нексии» двигался со стороны Окатовой мимо местного рынка. В процессе водитель, выезжая на перекресток, не пропустил авто марки Honda Accord и врезался в нее. Последнего откинуло на Subaru Forester, а Daewoo Nexia тем временем въехала еще и в Toyota Harrier.

Но и на этом шофер не остановился: водитель двинулся дальше и, доехав до Калинина, влетел в заднюю часть другого «Форестера». Не исключено, что «Нексиа» и дальше могла бы крушить все на своем пути, но машина просто потеряла ход.

Водителя-виновника задержали, им оказался 13-летний школьник, который угнал машину отца, чтобы поехать в школу. Из местных СМИ известно, что мальчик получил несколько оплеух от водителей, чьи машины оказались разбиты. Затем приехал и отец малолетнего дебошира, который тоже не оставил сына без подзатыльника.

Теперь разбираться в случившемся предстоит сотрудникам полиции.

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