Казалось, что кусок дерева не будет таким большим. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Врачи Владивостокской клинической больницы №1 извлекли из жителя Лесозаводска осколки и щепки, попавшие ему в носовую пазуху на производстве. Инородный предмет около 10 сантиметров в длину находился в голове мужчины с июня 2022 года, сообщает «КП».

Как рассказали в медучреждении, пациент получил травму на лесообрабатывающем предприятии. После того как осколок дерева попал в лицо мужчине, он сразу же обратился к доктору. Щепки удалили, но через время состояние приморца ухудшилось.

Врачи Первой городской больницы Владивостока выяснили, что их коллеги из Лесозаводска не завершили работу. Один из осколков, пройдя переднюю стенку, пронзил внутреннюю и скрылся в полости носи и остался там на полгода. Рана воспалилась и все это время продолжала гнить.

Инородный предмет, который извлекли доктора. ФОТО: Владивостокской клинической больницы №1

По словам врач-оториноларинголога Дениса Кареева, сначала казалось, что кусок дерева не будет таким большим. Его толщина достигала нескольких миллиметров – практически как у карандаша. При этом осколок успел обрасти рубцовой тканью. Специалистам «пришлось осуществлять более масштабное вмешательство, чтобы достать инородный предмет», – отметили в медучреждении.

Полностью поправившийся пациент выписан из ЛОР-отделения КГБУЗ ВКБ №1 29 ноября 2022 года.

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