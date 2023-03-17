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Владивосток17 марта 2023 6:43

Тест: вынести мусор – не так просто, как кажется. Хорошо ли вы разбираетесь в утилизации?

«Комсомольская правда – Владивосток» совместно с КГУП «Приморский экологический оператор» проводит викторину с призами!
КП – Владивосток
Проверьте себя!

Проверьте себя!

Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 марта День работника коммунального хозяйства. К этому профессиональному празднику приурочена викторина от КГУП «ПЭО» на призы предприятия за 1,2 и 3 места, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Сколько мусора производит Приморский край? Все ли вы знаете о раздельном сборе? Проверим!

В этой сфере многое изменилось. В начале 2020 года в Приморском крае была запущена «мусорная реформа», которая кардинально поменяла систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Три года решением этих вопросов в крае занимается Приморский экологический оператор.

Запустить викторину можно по ссылке в мессенджере Telegram. Более подробно о призах – в нашем посте ниже. Возникли вопросы? Сообщите о трудностях в комментариях или напишите редакции по номеру +7 924 000-10-03 в WA или Telegram.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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