Тест: вынести мусор – не так просто, как кажется. Хорошо ли вы разбираетесь в утилизации?

Проверьте себя! Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 марта День работника коммунального хозяйства. К этому профессиональному празднику приурочена викторина от КГУП «ПЭО» на призы предприятия за 1,2 и 3 места, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Сколько мусора производит Приморский край? Все ли вы знаете о раздельном сборе? Проверим!

В этой сфере многое изменилось. В начале 2020 года в Приморском крае была запущена «мусорная реформа», которая кардинально поменяла систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Три года решением этих вопросов в крае занимается Приморский экологический оператор.

Запустить викторину можно по ссылке в мессенджере Telegram. Более подробно о призах – в нашем посте ниже. Возникли вопросы? Сообщите о трудностях в комментариях или напишите редакции по номеру +7 924 000-10-03 в WA или Telegram.

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