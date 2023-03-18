Во Владивостоке поздравили супругов, которые больше 50 лет провели вместе

Встретившись однажды, они сразу поняли, что больше не смогут расстаться. Фото: Майя АВЕРЬЯНОВА

В Первомайском ЗАГСе Владивостока семья Сидоренко отметила золотой юбилей своей свадьбы. В торжественной обстановке, окруженные семьей и друзьями супруги, снова сказали друг другу заветное «да».

История Александра и Натальи началась в 1971 году, когда еще молодая девушка приехала во Владивосток, чтобы пройти практику в столовой Дальзавода. Студентку заселили в общежитие, в котором уже жил ее будущий муж. Они вместе обучались в городском училище.

В конце церемонии супруги расписались в книге юбиляров ЗАГСа. Фото: Майя АВЕРЬЯНОВА

Встретившись однажды еще молодыми, они сразу поняли, что больше не смогут расстаться. «Моя!» - произнес Александр, впервые увидев будущую жену.

На танцплощадках Александр Васильевич только и успевал, что ухаживать за Натальей. Он вспоминает: «Я говорил всем: «Не трогайте, она моя», никого не подпускал». Так, 50 лет назад, 17 марта 1973 года, в отделе ЗАГСа Первомайского района родилась новая семья Сидоренко.

Молодожены продолжали жить на прежнем месте, но вскоре пришла пора переезжать - 18 сентября 1973 года у них родились две дочери-близняшки Светлана и Оксана. Семейству дали квартиру.

– Когда он сделал предложение, я сразу же ответила «Да». Вместе мы проходили через все трудности, многое пережили. Главное в семье – это понимание друг друга, поддержка, никаких обид. Ссоры есть всегда. Не бывает такого, что он всегда согласен со мной или я с ним. Но мы быстро миримся - только поссорились, а через пять минут обсуждаем, как лучше поступить. Нужно понимать друг друга и быть вежливыми, жить без обид. Вот сейчас мы вместе ходим по больницам и напоминаем друг другу про лекарства, – поделилась Наталья Сидоренко.

На танцплощадках Александр Васильевич только и успевал, что ухаживать за Натальей. Фото: Майя АВЕРЬЯНОВА

Окончив училище, Александр посвятил себя Дальзаводу, где прошел путь от слесаря первого разряда до шестого. Награжден бронзовым знаком молодой гвардеец пятилетки, знаком победителя соцсоревнования и ветерана труда. Его труд поощрен региональными грамотами.

Наталья Васильевна получила образование и трудилась в столовой кондитером. Награждена медалью трудового отличия, нагрудным знаком отличник соцсоревнований, многочисленными грамотами, является ветераном труда. Сейчас супруги активно занимаются своим дачным участком.

Большая семья на встрече в ЗАГСе. Фото: Майя АВЕРЬЯНОВА

– Столько доброты, столько теплоты в глазах Натальи Васильевны. Она как будто юная девушка, которая сегодня выходит замуж. Красивая пара, когда они смотрят дург на друга - их глаза горят. Я от всей души и от имени депутатов Думы города Владивостока, поздравляю вас с этим знаменательным событием. Будьте здоровы, счастливы. Пусть каждый день будет наполнен улыбками родных и близких вам людей, – поздравила супругов председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Людмила Таран.

В конце церемонии супруги расписались в книге юбиляров ЗАГСа и приняли поздравления от главы города Владивостока Константина Шестакова.

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