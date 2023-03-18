От Владивостока до Севастополя: в Приморье отметили девятую годовщину присоединения Крыма

Республика Крым и Севастополь пополнили состав России в 2014 году. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

В субботу, 18 марта, в Приморье отмечается девятая годовщина воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Во Владивостоке в этот день проходит символический автопробег. «КП – Дальний Восток» рассказывает о событии в своем фоторепортаже.

Крымский «локомотив» стартовал днем от Зари. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Крымский «локомотив» стартовал днем от Зари и проехал по главной городской магистрали до центральной площади. Там автомобили выстроились в геральдический символ Крыма – солнце.

После автопробега на площади начался народный праздник «Крымская весна». Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Сразу после здесь начался народный праздник «Крымская весна». В рамках мероприятия на площади состоялся конкурс чтецов – жителям региона нужно было прочитать стихотворения собственные стихотворения, посвященные Крыму, тематически дополнил его конкурс рисунков, посвященный воссоединению территорий.

На центральной площади автомобили выстроились в геральдический символ Крыма. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

По словам губернатора Олег Кожемяко, годовщина воссоединения с Крымом и Севастополем – это праздник свободы, который олицетворяет единство жителей региона и России.

В 2022 году в приморском автопробеге приняли участие более 150 машин. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Отметим, что Республика Крым и Севастополь пополнили состав России в 2014 году после референдума. Он проводился в строгом соответствии с международным правом.

Колонна была украшена государственной и праздничной символикой. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

В 2022 году в приморском автопробеге приняли участие более 150 машин. Колонна была украшена государственной и праздничной символикой.

Несколько конкурсов посвященных присоединению Крыма состоялось на площади. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

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