Воздуха хватало на три часа, но ужас на японцев наводили: как первые подлодки охраняли Владивосток

«Форель» в гавани Владивостока. Фото: armedman.ru.

В это воскресенье в России отмечают День моряка-подводника, корни которого уходят в ХХ век. А знаете ли вы, где создана первая подводная лодка, охранявшая Владивосток, или с какими тягостями службы приходилось сталкиваться первооткрывателям этого вида службы? Редакция «КП-Владивосток» подготовила небольшой экскурс, предлагаем и вам погрузиться на дно морское, точнее в историю.

По велению Государя

Отвлекшись от созерцания еще зимней Невы, морской министр адмирал Алексей Бирилев задвинул тяжелую штору и вновь вернулся к лично им составленному м подписанному приказу по Морскому ведомству России, который несомненно войдет в историю: «Государь Император Николай II, в 6-й день марта (19 марта по новому стилю), 1906 года, высочайше повелеть соизволил…включить в классификацию корабельного состава флота подводные лодки».

Так, императорским велением и радениями людей служивых родился новый класс кораблей – подводные лодки (до этого их называли миноносцами), и праздник – День моряка- подводника, отмечаемый до 1917 года и вновь возрожденный в 1996 году приказом Главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирала флота Феликса Громова, в котором предписывалось отмечать «День моряка – подводника» ежегодно, 19 марта. Примечательно, что Феликс Громов, возродивший традицию празднования Дня подводника, был уроженцем Владивостока, здесь он закончил ТОВМИ и начинал свою службу.

Путь во Владивосток

Стоящий посреди огромного цеха в Германии маленький экспериментальный кораблик, каким собственно и являлась подлодка испанского инженера Раймондо де Эквиля, построенного на заводе Фридриха Альфреда Круппа, заинтересовал прибывшего подводника Михаила Беклемишева. Опытный специалист отвечал за подготовку экипажей будущего подводного флота России, и лодка удачно подходила для обучения моряков. И, самое главное, привлекли ее габариты.

Подводная лодка в цеху в Германии. Фото: military.wikireading.ru.

При длине 12 метров, ширине 2 метра и весе в 18 тонн, подлодку можно было перевозить по железной дороге, не строя специального транспортера и не разбирая ее. А по прибытию на место она фактически сразу была готова к действию.

Спешить Беклемишеву было куда. Завязавшаяся 27 января 1904 года Русско-японская война форсировала создание подводных сил России. Необходимо было готовить экипажи, закупать лодки, торпеды…

Михаил Беклемишев подписал контракт с фирмой Круппа на постройку трех лодок Эквиля, а четвертую, же готовую, предложил владельцу компании подарить ему в качестве признательности за выгодную сделку. Крупп не стал возражать. Подлодку, получившую название «Форель» погрузили на ЖД-платформу и отправили в Россию.

Конструктор подводной лодки «Форель» Раймондо де Эквиль во время испытаний. Фото: military.wikireading.ru.

Около месяца Беклемишев испытывал лодку, подбирал и обучал экипаж. 22 июня 1904 года «Форель» отправили по железной дороге на войну, во Владивосток.

В пути подлодку сопровождал экипаж – пять нижних чинов и командир – лейтенант Тимофей фон Рааб-Тиллен, потомок немецких переселенцев, с опытом подводного плавания в должности минного офицера учебной подлодки «Дельфин».

Один в поле воин

– Лодка «Форель» – небольшая в 18 тонн…небольшой ход 6 узлов. При некоторой смелости командира, управление ею не встречает затруднений, стрельба с нее (торпедами) очень удобна. Район ее действия надо считать 23 мили, следовательно, посылать от порта дальше 10-ти миль ее не следует, – гласит выдержка из отчета начальника отдельного отряда миноносцев Сибирской флотилии капитана 2-го ранга Александра Плотто «О деятельности подводных лодок во Владивостоке в минувшую войну, 1906 год».

29 сентября 1904 года эшелон с подлодкой «Форель» прибыл во Владивосток. А уже 2 октября она была введена в строй Сибирской флотилии, став первой боевой подлодкой Российского флота. Только как использовать этот диковинный кораблик никто не знал.

Для базирования отвели участок необорудованного берега на мысе Эгершельд. Здесь же будут находиться и все затем прибывшие подлодки, вплоть до Первой мировой войны.

Кое-как обустроившись, командир «Форели» Рааб-Тиллен со своей командой совершил первые выходы в патрулирование.

Сам факт появления подобного судна во Владивостоке очень много значил в глазах врага, который получал информацию от своих шпионов. Японцы как огня боялись подлодок. Но они не знали главного – «Форель» на протяжении нескольких месяцев была…безоружной. Из-за различных проволочек немецкие торпеды пришли только в конце марта 1905 года.

По прибытию в конце декабря 1904 года эшелонов с семью подлодками, закончилось одиночество «Форели». В январе 1905 года в городе у моря было создано первое в стране и мире боевое соединение подлодок – отдельный отряд миноносцев при Владивостокском отряде крейсеров Сибирской флотилии.

Из-за своих слабых возможностей подлодки не могли участвовать в наступательных операциях вдали от базы, и командир отряда крейсеров контр-адмирал Карл Иессен поставил для них задачу охранять крепость Владивосток и ее окрестности.

Гвозди бы делать из этих людей

– Смелость же командира для командования лодкой нужна потому, что сама она (подлодка «Форель») производит впечатление хрупкое, слишком мала и в надводном положении выступает так мало из воды, что производит впечатление, что она должна затонуть тогда, когда на нее вступишь, – снова приводим строки из отчета капитана 2-го ранга Александра Плотто.

Условия службы на лодках того времени были нелегкими. Во время похода внутри постоянно удерживалась стойкая смесь различных запахов, а маломощная система вентиляции не могла обеспечить очистку воздуха. Из-за повышенной влажности на металлических поверхностях собирался конденсат, стекавший куда угодно. Все это вело к переутомлению подводников. В то же время служба на подлодках была исключительно на добровольной основе.

Воскрешение легенды

– Добровольцев из нижних чинов брали исключительно мастеровых, привыкших к технике и механизмам. Их проще было обучить высоким технологиям того времени, – рассказывает Валентин Гуляев, техник одной из кафедр МГУ им. Невельского во Владивостоке. Мы побывали в его мастерской. Валентин Владимирович судомоделист с солидным стажем ведет кружок для мальчишек, где они вместе создают модели подлодок.

Идея создать копию «Форели» появилась давно. Фото: Михаил Готенко.

– Прежде чем приступить к созданию модели лодки, собираем всю возможную информацию о ней – публикации, фото, рисунки, чертежи.

На столах увидели инструменты и модели атомных подлодок. Сам бывший подводник, служивший срочную на атомоходе, любовь к субмаринам он пронес через всю жизнь. Валентин Владимирович показал еще незаконченную модель подлодки. Это «Форель», масштаб 1:41. Сейчас он занимается ее сборкой.

Мечта сделать «Форель» родилась у Валентина Владимировича еще в конце 90-х годов прошлого века, когда он вел судомодельный кружок «Подводная лодка» в Центре детского творчества, но воплощение получила только сейчас.

– Эта подлодка имела только электрический двигатель. Заряда ее аккумуляторной батареи хватало, чтобы пройти со скоростью в 4 узла около 20 морских миль. Воздуха хватало на три часа в погруженном состоянии. Два торпедных аппарата, размещенных снаружи.

Валентин Гуляев – бывший подводник

Это не просто настольная модель.

В руках Валентина Владимировича лодка разделилась на две части. Внутри видны какие-то механизмы.

– Здесь все герметично. Это действующая модель, как только закончу сборку, будем участвовать в соревнованиях.

Реквием по мечте

Судьба «Форели» закончилась трагически. В 1910 году, идя на буксире у другой лодки в виду разряженной батареи, она затонула, к счастью, без экипажа. Была в этот же день поднята, но больше службу не несла. Следы ее теряются. По одним данным, она долго лежала на берегу с поврежденной рубкой и затем куда-то исчезла, по другим – ее продали на металл в Маньчжурию.

«Форель» ни разу не встретилась с врагом. Но психологический эффект от появления подлодок во Владивостоке был таков, что японские крейсера больше никогда не пытались атаковать крепость.

Уже в XXI веке благодарные потомки на Корабельной набережной установили памятный знак подводникам, защищавшим Владивосток во время Русско-японской войны. Самоотверженным и верным долгу, романтичным и благородным воинам, настоящим рыцарям глубины.

Праздник в наши дни

На Тихоокеанском флоте (ТОФ) в пункте базирования Подводных сил на Камчатке и во Владивостоке состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню моряка-подводника.

По традиции праздник начался с торжественного подъема Андреевских флагов. Во Владивостоке на Корабельной набережной прошла памятная церемония возложения цветов к Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». Далее участники мероприятия прошли вдоль филиала военно-исторического музея Тихоокеанского флота (ТОФ) «Гвардейская Краснознаменная подводная лодка «С-56» и продолжили митинг у памятного знака «Пионерам подводного плавания на Тихом океане», где ветераны-подводники также почтили память первопроходцев службы на подводном флоте.

Честь и слава морякам-подводникам! Фото: Михаил Готенко.

P.S.

Редакция «КП-Владивосток» благодарит Алексея Буякова, председателя Приморского краевого отделения Русского географического общества за предоставленные материалы.

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