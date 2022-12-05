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5 декабря 2022 2:31

ТОП-8 фильмов о женщин и для женщин от известного блогера из Владивостока

Валерия Шаповалова предлагает киноленты, которые помогут отдохнуть прекрасной половине человечества
Дарья НАУМЕЦ
Дарья НАУМЕЦ
Девушка выбирает фильм для просмотра. Архив «КП».

Девушка выбирает фильм для просмотра. Архив «КП».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В наш XXI век все стремятся совместить и дом, и работу, и увлечения, но совсем забывают о себе любимых. Больше всего это сказывается на прекрасной половине человечества, у которой есть еще важная роль мамы. В рамках проекта «Время женщин» мы решили подготовить список фильмов, которые помогут расслабиться, насладиться и отдохнуть, а возможно даже и открыть что-то для себя. Или в себе. Помогла составить ТОП-8 Валерия Шаповалова, популярный блогер, автор Telegram-канала о кино.

«Фрида» (16+) 2002 года – прекрасное кино о жизни художницы и ее мужа художника Диего Ривера. Удивительный пример «не скучной биографии», жизнь которой и есть творчество, творчество она сама, а потом уже ее картины.

«Фрида» (16+), 2002 год. Фото: Кинопоиск

«Фрида» (16+), 2002 год. Фото: Кинопоиск

«Возвращение» (18+) 2006 года от Педро Альмадовара, любителя ярких, эффектных женских образов, почти во всех его фильмах центральное место занимает женщина, сильная, яркая и непременно с парочкой скелетов в шкафу. Рекомендую присмотреться к его кинокартинам.

«Возвращение» (18+), 2006 год. Фото: Кинопоиск

«Возвращение» (18+), 2006 год. Фото: Кинопоиск

«Джой» (16+) 2015-го – фильм-новичок в этом списке, очень хорошая, воодушевляющая история о жизненном пути, упорстве и вере в себя.

«Джой» (16+), 2015 год. Фото: Кинопоиск

«Джой» (16+), 2015 год. Фото: Кинопоиск

«Шоколад» (12+) 2000 года. Как-то в тихом французском городке появляется молодая женщина и открывает необычный шоколадный магазин, переворачивая с ног на голову размеренную жизнь горожан. Очень теплое кино в европейской эстетике 50-х.

«Шоколад» (12+), 2000 год. Фото: Кинопоиск

«Шоколад» (12+), 2000 год. Фото: Кинопоиск

«Большие глаза» (16+) 2014 года это великолепная сочная картина от великого Тима Бертона. Сюжет фильма основан на биографии американской художницы Маргарет Кин, прославилась она своими картинами после громкого судебного разбирательства в 70-х, так как весь мир был уверен, что автором этих картин является ее муж. Яркая эстетика Америки 60-х зашкаливает в этой кинокартине.

«Большие глаза» (16+), 2014 год. Фото: Кинопоиск

«Большие глаза» (16+), 2014 год. Фото: Кинопоиск

«8 женщин» (16+) 2001 года. Прекрасная камерная, детективная история от Франсуа Озона, с целой плеядой знаменитых француженок, таких как Катрин Денев, Фани Ардан и Изабель Юппер.

«8 женщин» (16+), 2001 год. Фото: Кинопоиск

«8 женщин» (16+), 2001 год. Фото: Кинопоиск

«Прислуга» (12+), 2011 год. События фильма происходят в США в 1960-е, в это время идет активная борьба против расовых предрассудков. Очень звонкий, яркий и пронзительный фильм, в котором женщины играют главную и единственную роль, а мужчины присутствуют условно для антуража.

«Прислуга» (12+), 2011 год. Фото: Кинопоиск

«Прислуга» (12+), 2011 год. Фото: Кинопоиск

Ну и, конечно же, в финале списка хочется поставить прекрасную лирическую комедию на все времена, которую можно многократно пересматривать, – «Дневник Бриджит Джонс» (16+). Интересно, что это картина условное «переосмысление» знаменитого романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение», о том, как женщине не просто быть собой и соответствовать общепринятым рамкам.

«Дневник Бриджит Джонс» (16+), 2001. Фото: Кинопоиск

«Дневник Бриджит Джонс» (16+), 2001. Фото: Кинопоиск

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Культура: киноВремя женщин