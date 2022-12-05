Девушка выбирает фильм для просмотра. Архив «КП». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В наш XXI век все стремятся совместить и дом, и работу, и увлечения, но совсем забывают о себе любимых. Больше всего это сказывается на прекрасной половине человечества, у которой есть еще важная роль мамы. В рамках проекта «Время женщин» мы решили подготовить список фильмов, которые помогут расслабиться, насладиться и отдохнуть, а возможно даже и открыть что-то для себя. Или в себе. Помогла составить ТОП-8 Валерия Шаповалова, популярный блогер, автор Telegram-канала о кино.

«Фрида» (16+) 2002 года – прекрасное кино о жизни художницы и ее мужа художника Диего Ривера. Удивительный пример «не скучной биографии», жизнь которой и есть творчество, творчество она сама, а потом уже ее картины.

«Фрида» (16+), 2002 год. Фото: Кинопоиск

«Возвращение» (18+) 2006 года от Педро Альмадовара, любителя ярких, эффектных женских образов, почти во всех его фильмах центральное место занимает женщина, сильная, яркая и непременно с парочкой скелетов в шкафу. Рекомендую присмотреться к его кинокартинам.

«Возвращение» (18+), 2006 год. Фото: Кинопоиск

«Джой» (16+) 2015-го – фильм-новичок в этом списке, очень хорошая, воодушевляющая история о жизненном пути, упорстве и вере в себя.

«Джой» (16+), 2015 год. Фото: Кинопоиск

«Шоколад» (12+) 2000 года. Как-то в тихом французском городке появляется молодая женщина и открывает необычный шоколадный магазин, переворачивая с ног на голову размеренную жизнь горожан. Очень теплое кино в европейской эстетике 50-х.

«Шоколад» (12+), 2000 год. Фото: Кинопоиск

«Большие глаза» (16+) 2014 года это великолепная сочная картина от великого Тима Бертона. Сюжет фильма основан на биографии американской художницы Маргарет Кин, прославилась она своими картинами после громкого судебного разбирательства в 70-х, так как весь мир был уверен, что автором этих картин является ее муж. Яркая эстетика Америки 60-х зашкаливает в этой кинокартине.

«Большие глаза» (16+), 2014 год. Фото: Кинопоиск

«8 женщин» (16+) 2001 года. Прекрасная камерная, детективная история от Франсуа Озона, с целой плеядой знаменитых француженок, таких как Катрин Денев, Фани Ардан и Изабель Юппер.

«8 женщин» (16+), 2001 год. Фото: Кинопоиск

«Прислуга» (12+), 2011 год. События фильма происходят в США в 1960-е, в это время идет активная борьба против расовых предрассудков. Очень звонкий, яркий и пронзительный фильм, в котором женщины играют главную и единственную роль, а мужчины присутствуют условно для антуража.

«Прислуга» (12+), 2011 год. Фото: Кинопоиск

Ну и, конечно же, в финале списка хочется поставить прекрасную лирическую комедию на все времена, которую можно многократно пересматривать, – «Дневник Бриджит Джонс» (16+). Интересно, что это картина условное «переосмысление» знаменитого романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение», о том, как женщине не просто быть собой и соответствовать общепринятым рамкам.

«Дневник Бриджит Джонс» (16+), 2001. Фото: Кинопоиск

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