«Клиника года – 2023»: конкурс лучших медучреждений и врачей во Владивостоке возвращается

Полюбившийся читателям «КП» по всей стране конкурс возвращается! Фото: КП – Владивосток

Здоровье – самое ценное, что есть у человека. Бесчисленное количество государственных и региональных проектов, развитие медицинской инфраструктуры – задача №1 и для всей России, и для Приморского края. Мы задумались: а что может сделать «Комсомольская правда»?

ОСВЕТИТЬ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ!

Почти 10 лет назад появился федеральный проект «Клиника» года, который в первом сезоне назывался «Конкурс народного доверия». Пациенты, согласно правилам, сами голосуют за любимых врачей и медицинские учреждения. Цель простая: чем больше владивостокцы будут проинформированы о возможностях медицины и профилактики в городе, тем легче им будет сделать выбор, а также понять, как заботиться о собственном здоровье!

Идею подхватил и дальневосточный филиал «Комсомолки». Во время ковидного перерыва врачам пришлось несладко, и конкурс пришлось поставить на «стоп». Теперь же мы хотим вновь порадовать специалистов медицины премиями в торжественной обстановке – победителя выберут народным голосованием. Главные номинации сезона:«Клиника года 2023» и «Доктор года 2023».

Призеры 2019-го года. Фото: КП – Владивосток

КОМПАС ЗДОРОВЬЯ

Как обычно, с февраля по июль наши читатели и эксперты будут оценивать работу как государственных, так и частных медцентров города, выберут любимых врачей и медицинских работников. Материалы будут публиковаться в отдельной рубрике – следите за обновлениями.

Участники проекта в 2019 году. Фото: КП – Владивосток

Дорога в участники проекта открыта для всех медицинских учреджений дальневосточного центра. Это проект для тех, кто готов откровенно рассказать о работе и обмениваться опытом с коллегами. Мы предоставим уникальную возможность – услышать пациента не только на приеме. Жители, в свою очередь, могут узнать о новшествах науки, из первых уст узнать о способах сохранить здоровье и почему это важно.

СЛЕДИТЕ ЗА ПРОЕКТОМ

Материалы конкурса «Клиника года» будут опубликованы на страницах наших ежедневок и сайте. На дальневосточном портале предусмотрен раздел «Клиника года Владивосток». В этом году активно задействуем соцсети: опросы и анонсы будут дополнительно публиковаться в нашем Telegram-канале, страничках ВКонтакте и Одноклассники. Подать заявку на участие, узнать о нюансах проведения конкурса можно по почтовому адресу vl@phkp.ru или по телефону + 7 (423) 230-22-54.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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