Успела и на соревнования по жиму лежа и спасти утопающих. Отважная мама нырнула за чужими детьми, провалившимися под лед в Приморье

У смелой жительницы Владивостока большая семья. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

11 марта трое ребятишек решили выйти поиграть на замерзшее озеро в парке Минного городка. Их четвертый друг стоял на пирсе и наблюдал, как они прыгают и проверяют лед на прочность. Хватило секунды, и вот двое мальчишек оказались под водой. Эта история могла бы закончиться трагично, если бы все не произошло на глазах у Юлии Резановой. Мальчик прокричал с пирса: «Спасите моих друзей!» 41-летняя женщина на бегу разделась до белья и бросилась в ледяную воду. Героиня истории рассказала обо всем в красках «Комсомольской правде – Владивосток».

ИХ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ, ОНИ НЕ СЛЫШАЛИ

– Мы гуляли по парку вместе с сыном и нашим псом. Муж и еще двое наших мальчишек ждали дома. Я издалека заметила фигуры на льду, присмотрелась, поняла, что это дети. Они шли в сторону пирса, родителей рядом не было. Я начала кричать, просила их уйти оттуда. Не услышали. И прямо на моих глазах один из ребят прыгает и тут же проваливается под лед, следом за ним второй. С ними была девочка, она успела отойти и добралась до берега.

Юлия рванула к детям. Неподалеку стояло несколько машин, из одной из них вышла женщина. Все произошло за секунды. Раздался громкий крик «вызывайте скорую», и вот многодетная мама сама, сбрасывая одежду на ходу, мчится к озеру. Раздевшись до белья, Юлия погрузилась в ледяную воду по подбородок, а затем поплыла. Мальчики плакали и хватались за кромку льда.

– Они успокоились, когда я доплыла до них. Сказала одному попытаться оттолкнуться и плыть мне навстречу, до него мне оставалось метров семь. Глубина страшная, даже для меня. Схватила, когда оказалась рядом, вытащила, затем вернулась за вторым мальчиком. Мой сын дал ребятам свою куртку, я кофту. Нас заметил мужчина, предложил мне свою верхнюю одежду, чтобы я не замерзла. Подошла и женщина, которую я попросила позвонить в скорую, она пригласила нас погреться к себе в авто, пока мы дождемся врачей.

СПОРТИВНАЯ МАМА

Выяснилось, что девочке пять лет, она сестра одного из ребят. Мальчикам семь и девять соответственно. Дожидаться скорой дети не хотели: сначала они просили отпустить их – лишь бы не получить нагоняй от родителей. Взрослые провели экспресс-лекцию о том, как опасны прогулки в мокрых вещах на морозе для сердца, и ребята успокоились. Медики приехали быстро, осмотрели их и забрали.

– Я даже не стала забирать свою кофту. Не раздевать же замерзшего ребенка. Накинула куртку и пошла дальше гулять с собакой, из-за адреналина я даже не чувствовала холода. Кстати, я не заболела. День выдался чересчур насыщенный. Я тогда успела и в соревнованиях по жиму лежа поучаствовать, и утопающих спасти (к слову, и мероприятие, и подобное ЧП для Юлии первые. – Прим. ред.). Спасибо моей любви к спорту, без физической подготовки было бы сложно.

Женщина поставила личный рекорд – штангу в 32,5 килограмма отжала 44 раза. А что с ребятами? По словам героини истории, с ней связались из отдела по работе с несовершеннолетними. Специалисты рассказали, что мальчишки получили общее обморожение, со взрослыми уже поговорили. Семьи пострадавших пока с Юлией не связались.

Юлия Резанова. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

СЦЕНАРИЙ ПРОШЛОГО ГОДА

О своем поступке женщина рассказывала скромно, но отметила, что сыновья теперь еще больше гордятся своей мамой. Сама Юлия работает маркетологом и активно занимается спортом. Свободное время проводит с любимым мужем и детьми. Когда хочется тихого уютного вечера, читает книги.

Все участники этого инцидента вынесли урок на всю жизнь. Тонкий лед – смертельная ловушка. Почти ровно год назад 22 марта на том же месте едва не утонули два школьника. Несмотря на то, что выход на лед запрещен с начала весны, они тоже решили погулять по озеру. Мальчишки не успели ничего понять, как тут же оказались в воде, их пуховики мгновенно намокли. До берега было не добраться. К счастью, рядом оказались два храбрых студента, которые не задумываясь ринулись к ним на помощь. Их смелый поступок попал на видео, которое в дальнейшем разлетелось по социальным сетям. Молодых людей наградили губернатор Приморского края и мэр Владивостока.

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