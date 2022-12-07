Сгоревший ресторан паназиатской кухни во Владивостоке. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Крупный пожар произошел минувшей ночью во Владивостоке. Сгорел известный во всем мире ресторан паназиатской кухни Zuma. Пожар тушили около пяти часов, но спасти здание не удалось – помещение выгорело полностью. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Звонок на телефон пожарно-спасательной службы поступил поздней ночью, в 00:57 часов. На том конце провода сообщили тревожную новость – горит здание на Фонтанной. Через три минуты специалисты прибыли к месту ЧП и обнаружили горящий ресторан.

Толпа зевак снимала пожар на фото и видео. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Когда пожарные приехали, пламя уже объяло два этажа здания и крышу. По предварительным данным, площадь пожара уже на тот момент составляла 500 квадратных метров. Погибших и пострадавших, как сообщили в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю, нет. Люди успели покинуть заведение самостоятельно.

К половине шестого утра открытый огонь удалось локализовать. На пожаре работали 70 человек и 15 единиц спецтехники.

– Проводится разборка и проливка места пожара, – уточнили в пресс-службе МЧС Приморья.

Тем временем прокуратура Фрунзенского района контролирует доследственную проверку по факту пожара в заведении, а после чего обеспечит принятие законного решения по ее результатам.

Генеральный директор ресторана Мария Иноземцева пока давай комментарий на тему произошедшего не готова – руководство шокировано новостью о пожаре.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 9:15

На сгоревших руинах в данную минуту работают дознаватели МЧС.

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