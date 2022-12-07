ЧП в Приморье: 15-летний подросток надругался над семилетней девочкой

Первыми тревогу забили родители девочки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Семилетняя девочка из Приморского края стала жертвой надругательства. В страшном и жутком преступлении подозревают 15-летнего школьника. Краевой следком завел уголовное дело по факту произошедшего, к делу подключился и детский омбудсмен. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В центре внимания снова оказался маленький город Фокино. Именно оттуда прилетела весть о том, что 15-летний школьник совершил действия сексуального характера в отношении маленькой девочки. Новость шокировала, и теперь об этом говорят почти на каждом углу.

Подробностей пока что мало. Мальчик, по рассказам местных жителей, из небогатой семьи. Живет подросток вдвоем с отцом – мать давно вышла замуж за другого мужчину и родила второго ребенка.

О пострадавшей и вовсе ничего неизвестно. Первыми тревогу забили родители девочки – именно они обратились с заявлением полицию. В сети пишут, что юноша затащил девочку в лес и буквально вступил с ней в половой акт, однако собеседник «Комсомолки» заверил – все слишком преувеличено.

От источника корреспонденту «КП» стало известно, что в истории замешан еще один человек. На преступление мальчика мог подтолкнуть его товарищ – он подробно рассказал, как и что, а после, видимо, предложил применить полученные знания на практике.

Корреспонденту «КП» старший помощник главы СУ Следственного комитета РФ по Приморскому краю Аврора Римская информацию о случившемся подтвердила.

– По факту насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего заведено уголовное дело по статье 132 УК РФ. Фигурант задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

К делу также подключилась и детский омбудсмен Ольга Романова, которая сообщила, что проводится проверка, а также выясняются все подробности произошедшего, а также уточняется информация о семье фигуранта уголовного дела.

«КП» продолжит следить за развитием событий.

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