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7 декабря 2022 5:57

ЧП в Приморье: 15-летний подросток надругался над семилетней девочкой

Следственный комитет по Приморскому краю завел уголовное дело по факту сексуальных домогательств до ребенка
Арсений СЕРГЕЕВ
Первыми тревогу забили родители девочки.

Первыми тревогу забили родители девочки.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Семилетняя девочка из Приморского края стала жертвой надругательства. В страшном и жутком преступлении подозревают 15-летнего школьника. Краевой следком завел уголовное дело по факту произошедшего, к делу подключился и детский омбудсмен. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В центре внимания снова оказался маленький город Фокино. Именно оттуда прилетела весть о том, что 15-летний школьник совершил действия сексуального характера в отношении маленькой девочки. Новость шокировала, и теперь об этом говорят почти на каждом углу.

Подробностей пока что мало. Мальчик, по рассказам местных жителей, из небогатой семьи. Живет подросток вдвоем с отцом – мать давно вышла замуж за другого мужчину и родила второго ребенка.

О пострадавшей и вовсе ничего неизвестно. Первыми тревогу забили родители девочки – именно они обратились с заявлением полицию. В сети пишут, что юноша затащил девочку в лес и буквально вступил с ней в половой акт, однако собеседник «Комсомолки» заверил – все слишком преувеличено.

От источника корреспонденту «КП» стало известно, что в истории замешан еще один человек. На преступление мальчика мог подтолкнуть его товарищ – он подробно рассказал, как и что, а после, видимо, предложил применить полученные знания на практике.

Корреспонденту «КП» старший помощник главы СУ Следственного комитета РФ по Приморскому краю Аврора Римская информацию о случившемся подтвердила.

– По факту насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего заведено уголовное дело по статье 132 УК РФ. Фигурант задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

К делу также подключилась и детский омбудсмен Ольга Романова, которая сообщила, что проводится проверка, а также выясняются все подробности произошедшего, а также уточняется информация о семье фигуранта уголовного дела.

«КП» продолжит следить за развитием событий.

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Происшествия: ЧП