Силуэт в середине озера: на Богатинском водохранилище во Владивостоке спасли оленя

Специалисты отреагировали молниеносно и сразу же прибыли на место. Фото: «Примводоканал».

Едва не закончилась печально история одного оленя из Приморского края. Животное вышло на еще неокрепший лед на водохранилище во Владивостоке, но его вовремя заметили сотрудники службы безопасности. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По информации портала «Примводоканал», озеро Богатинского водохранилища уже покрылось коркой льда. Однако, как говорят местные работники, слой пока еще не совсем прочный, но животные уже потихоньку начинают выходить на лед. Так, ранним утром, когда рассвет только-только наступал, сотрудник службы безопасности обходил территорию и заметил подозрительный силуэт прямо посреди озера. Взяв бинокль, мужчина рассмотрел фигуру. Оказалось, что это олень и пока еще живой.

Выходить на неокрепший лед сотрудник не рискнул, а потому обратился за помощь к Владивостокской городской поисково-спасательной службе. Специалисты отреагировали молниеносно, прибыли на место и на специальном плоту выехали на лед водохранилища.

Спасатели. Фото: «Примводоканал».

Приблизившись к несчастному животному, спасатели увидели, что олень всего лишь поскользнулся и не может встать. В лед он еще не вмерз. Тогда на рога парнокопытного набросили веревку и вытащили беднягу на берег.

– Хотя бывали и печальные случаи, когда при пересечении озера кабаны и другие парнокопытные поскальзывались, не могли подняться и, обессилев, вмерзали в лед, будучи обнаружены слишком поздно, – рассказали в ведомстве.

Жителям Приморского края еще раз напомнили, что выход на лед водохранилищ крайне опасен. Богатинское водохранилище с питьевой водой – это часть гидротехнического сооружения, из которого идет непрерывный забор воды. Соответственно лед замерзает неравномерно и под ним образуются полости, в которые можно провалиться, что закончится трагически. Водохранилищами можно только любоваться со стороны, выходить на лед фотографироваться, а тем более кататься на беговых лыжах, тюбингах, коньках крайне опасно для жизни.

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