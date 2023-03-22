Роман Копин и Владислав Кузнецов. Фото: Telegram-каналы экс-губернатора и нынешнего врио

Глава Чукотского автономного округа Роман Копин был освобожден с поста 15 марта – соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Чиновник возглавлял регион почти 15 лет – выслуга лет позволила ему стать вторым после Рамзанова Кадырова губернатором, кто так долго держался за свое кресло. Спустя пару дней новый врио главы округа Владислав Кузнецов распустил местное правительство. В чем был мотив Копина? Что ждет таинственную и богатую Чукотку, которая из года в год терпит кадровый голод? «Комсомольская правда – Дальний Восток» выслушала мнения экспертов: представителя ассоциации политконсультантов в ДФО Даниила Ермилина и политолога Виктора Бурлакова.

– Как вы можете прокомментировать уход губернатора с поста? Что к этому привело? Решение федерального центра?

Даниил Ермилов:

– Он довольно неплохо справлялся с задачами губернатора. Ранее курсировала информация в СМИ, что Копин не планирует дальше работать в госсекторе, наверное, устал. Хочу обратить внимание, что Чукотка – это совсем другая климатическая зона, где очень тяжело человеку, который рос в иных условиях. Но нужно и понимать, что Роман Копин был креатурой [ставленник, – прим. ред.] Абрамовича [Романа], который заявил о планах создать фонд для поддержки недружественным РФ государствам. Поэтому дело не совсем в экс-губернаторе – он очень хороший управленец, который справлялся со своими задачами. Дело в показательных действиях со стороны государства всем, кто пытается усидеть на двух стульях – зарабатывать здесь и увозить деньги за рубеж. Все-таки склоняюсь к тому, что это сигнал Абрамовичу и всем элитам.

Виктор Бурлаков:

– Это был длительный срок пребывания на должности, вероятнее всего, назрела необходимость ротации кадров. Не забывайте, Чукотка – очень сложный, проблемный регион по всем показателям. К губернатору там всегда предъявлялись серьезные требования. В этом плане, Копин отличался большим профессионализмом. В общем-то говоря, сделал он очень много. Любое кадровое решение на уровне края – это решение Москвы. Было ли бы это добровольно или по принуждению –это все равно указ центра. Данное решение как минимум согласовано (как минимум с администрацией президента), как максимум с самим Владимиром Владимировичем.

– Что можно ожидать на посту от Владислава Кузнецова – с учетом его карьерного пути и опыта в ЛНР? Продолжатся ли кадровые перестановки? Ведь правительство уже расформировано.

Даниил Ермилов:

Нужно понимать, что карьерный путь Владислава Кузнецова – это не только ЛНР, он был вице-губернатором Курганской области и был избранным депутатом. Человек он довольно опытный. Можно сказать, что это первая ласточка после послания президента о продвижении людей, проявивших себя на возвращенных территориях. Есть устойчивое мнение, что сейчас людей, которые, находясь в экстремальных условиях, строили карьеру, помогали Родине, отстаивали ее интересы. Это четкий сигнал о карьерной перестройке людей. Аппаратчики разделились на условно две части: те, кто там работал и доказал преданность государству, и тех, кто пытается «двигаться» с помощью интриг и связей. Президент показал этим назначением, какое решение будет правильным. Есть возможность проявить себя для тех, кто хочет карьерного роста. И Кузнецов продемонстрировал свою фигуру очень неплохо. Правительство расформировано, но все пока находятся при исполнении своих обязанностей. Нужно время на передачу дел, чтобы понять новому врио, с кем можно сработаться.

Виктор Бурлаков:

– С одной стороны, он действительно обладает административными навыками. С другой, он будет рассматривать Чукотку как определенный трамплин для дальнейшей карьеры. Если это так, то мы увидим какие-то яркие краткосрочные проекты на 3-5 лет с целью последующего перемещения. Они, скорее всего, будут иметь информационный шум, но для региона не будет ни жарко, ни холодно. Для Чукотки это плохо. Потому что регион требует долгосрочных программ, долгосрочного планирования и более комплексного подхода.

Вероятнее всего, подвижки в правительстве будут. Важно понимать, какой состав команды, который сможет привести новый врио, и кто из его команды готов поехать на Чукотку, чтобы полностью погружаться в дела. Второй момент – в самом регионе есть «скамейка запасных», но она невелика. Поэтому ротация будет, но не колоссальная. При этом нельзя забывать, в регионах средней полосы России набор проблем очевиден и ясен. Чукотка – специфический, уникальный регион с уникальными проблемами. Нельзя просто приехать со стороны, не взяв это в расчет.

Если новый губернатор будет в контексте решения региональных проблем, конечно, он обопрется на местных – на тех, кого ему посоветуют. Если он просто пришел словить популярность, то он заменит кадровы состав, но толку от этого не будет. Губернатор будет вынужден опереться на местные кадры.

– Какие перспективы видятся с приходом нового врио?

Даниил Ермилов:

– Можно посмотреть на ключевое направление – добычу золота и меди. О перспективах развития Чукотки сложно говорить, там немногочисленное население, люди зависят от северного завоза. Снабжение региона сложное. Думаю, что Чукотка будет и дальше развиваться как «нормальная колония». Возможно, будет расти и роль экстремального туризма. Основная задача врио сейчас – нормализовать под текущие военные нужды добычу золота, возможно, провести аудит, проверить хищения...

Виктор Бурлаков:

– Врио не обозначил, что будет делать дальше. Мне кажется, должна быть определенная преемственность политики. В нынешних условиях ресурсы ограничены, рассчитывать на глобальные проекты не приходится. С другой стороны, есть ресурсный потенциал, рыба и северный морской путь. Поэтому возможностей для лавирования очень немного.

– Как вы видите взаимодействие Кузнецова с местным бизнесом, ориентированным на добычу золота и рыбы?

Даниил Ермилов:

– Побережье всего Дальнего Востока эти ресурсы старается экспортировать за рубеж. С этим есть ряд больших проблем, потому что встает вопрос учета. Речь идет исключительно о повышении собираемости налогов с ресурсных отраслей. По всей видимости, это будет проговариваться с местным бизнесом, чтобы он переходил из теневого сегмента в более открытый. Ну, это проблема, которая стоит перед всей страной.

Виктор Бурлаков:

– Зависит от того, какую позицию решит занять Кузнецов в этом деле. Если он попробует подмять под себя бизнес, то встретит серьезное сопротивление со стороны местных чукотских структур. Добыча золота и рыбы – это сферы достаточно серьезные, там замешаны не только интересы региональных предпринимателей, там широкий круг обязанностей. Поэтому, скорее всего, придется договариваться, идти на компромиссы и решать общие проблемы.

– Какому направлению новому врио стоит уделить особое внимание? Какими будут его первые шаги?

Даниил Ермилов:

– Это качество жизни жителей и налоги, нужно «все отстраивать». Первые шаги – это изучение ситуации. Нужно разобраться со здравоохранением, образованием и уровнем жизни людей, которые занимаются добычей ресурсов для государства.

Виктор Бурлаков:

– Наверно, первые шаги – это очень толково, внимательно построить собственную команду, распределить функциональные обязанности. И самое главное – вникнуть в специфику региона, понять, что Чукотке необходимо.

Вероятнее всего, Кузнецов привезет какие-то кредиты доверия из центра. Это значит, что в столице ему будут обещаны бонусы, преференции. Если он сумеет ими распорядиться, будет хорошо. Нельзя забывать о министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики – и о том, каким образом будет налажено взаимодействие с ним. На это стоит обратить внимание.

– Есть ли уже мнения в профессиональной среде о том, кто сможет на постоянной основе занять пост губернатора?

Даниил Ермилов:

– Пока что он [Кузнецов] и сможет это сделать. Здесь есть интересный момент: с декабря прошлого года мы наблюдали одну за другой атаки компроматом в медиапространстве в отношении Копина. Видно, что борьба за ресурсы ожесточилась. Поэтому пока хотел бы пожелать Владиславу Кузнецову удачи. У него должно все получиться, весь его опыт на это указывает. У него очень хорошие навыки лоббизма.

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