Чебурашка-байкер проехал всю страну и завершил путешествие во Владивостоке

Герои студии «Союзмультфильм» прибыли в Приморье на мотоциклах. Фото: Яна АСТАХОВА

Солнечный Владивосток 20 марта встретил байкеров из Выборга, которые преодолели путь в 13 200 километров. Дальневосточная столица стала конечной точкой зимнего мотопробега. Организаторы мотофестиваля Baltic Rally (18+) Болгова Алевтина и Щербаков Игорь вместе с российским путешественником Олегом Капкаевым два месяца колесили по стране для подготовки первого массового путешествия – проверяли трассу. Каждый желающий мотоциклист сможет присоединиться к команде мотопробега 1 июля из столицы Приморского края, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Организаторы пробега. Фото: Яна АСТАХОВА

Девизом команды: «Пора путешествовать по России», поделился на пресс-конференции во Владивостоке Игорь Щербаков, координатор мотофестиваля.

– Этой зимой наша команда преодолела путь на мотоциклах от Балтийского моря до Тихого океана. Удивительно, что на протяжении всего путешествия мы увидели тандем во взаимоотношениях мотоциклистов и представителей власти. Посетили 22 города и везде нас принимали, никто не отказывал, а где-то встречали и премьер-министры. Это показывает, насколько поменялось отношения государства и народа. Я считаю, что из мотоциклетных мероприятий можно делать большие туристические события.

Байкеры в костюмах. Фото: Яна АСТАХОВА

На протяжении маршрута команда участвовала в мероприятиях, установила рекорды на фестивале скорости на льду «Байкальская миля», а также завоевала призовое место в соревновании на самый протяженный зимний мотопробег на льду – «Snow Dogs!», но о самой удивительной причине (из-за которой тестовый мотопробег затянулся на 2 месяца) рассказал путешественник Олег Капкаев.

– Самая большая трудность – уехать из города, в котором тебя встретили. В каждом городе нам были готовы предоставить питание и экскурсии. Во Владивостоке очень гостеприимно приняли – помогают во всех вопросах.

Одна из целей зимнего мотопробега – социальная. Почти во всех городах путешественники посетили детские дома, где Олег Капаев в образе Чебурашки и Алевтина Болгова в костюме крокодила Гены раздавали воспитанникам апельсины и подарки.

– Чебурашка – это символ доброты и бескорыстности. Это герой моего детства, и он – воплощение того, что надо дарить друг другу любовь и верить в дружбу, – поделился Олег Капаев.

Чебурашка и Гена раздали апельсины. Фото: Яна АСТАХОВА

Во Владивостоке команда мотопробега посетила социально-реабилитационный центр «Парус Надежды». В образе героев мультфильмов организаторы подарили ребятам открытки с автографами, нашивки и значки, угостили апельсинами и вместе с воспитанниками спели песню «Пусть бегут неуклюже».

Зимний мотопробег с обратным направлением дублирует маршрут движения летнего всероссийского мотопробега, который пройдет с 1 по 20 июля из Владивостока до Выборга. Сам фестиваль Baltic Rally пройдет 20-23 июля. Игорь Щербаков считает, что данный пробег станет знаковым мероприятием, которое развивает туризм и патриотизм в стране.

– Мы хотим показать жителям европейской части России, что до Владивостока можно путешествовать. Десятки лет назад нам показывали фильмы, что асфальта здесь вообще нет, но сейчас – это не так, – рассказал координатор мотофестиваля.

Как заверил глава агентсва по туризму Приморья Арсений Крепский, люди с европейской части станы думают, что Россия здесь заканчивается, а мы думаем – начинается.

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