Какие концерты пройдут во Владивостоке в апреле 2023: афиша мероприятий

Весна и отмена пандемийных ограничений обещают богатый на концерты месяц. Фото: Иван МАКЕЕВ

В разгар весны во Владивостоке выступят музыканты российской эстрады – исполнители самых разных жанров. «Комсомольская правда – Владивосток» подготовила список концертов и афишу мероприятий, которые пройдут в Приморье в апреле 2023 года.

3 апреля, Жека, 12+

Где: «Феско Холл», улица Верхнепортовая, 38.

Во сколько: в 19:00.

Хотите получить заряд положительных эмоций и отличное настроение? Евгений Григорьев с программой «Драгоценные люди» во Владивостоке! Жека – лауреат премий «Шансон Года» и «Дорожного Радио».

Помимо новинок прозвучат и всеми любимые хиты – «Рюмка водки на столе», «Когда не нужно лишних слов», «Цвета Шафрана», «1000 дорог», «Пить с ней вино» и многие другие.

6 апреля, «Космонавтов Нет», 12+

Где: клуб Mix, улица Всеволода Сибирцева, 15.

Во сколько: в 19:00.

Этой весной во Владивостоке в клубе Mix состоится концерт самого загадочного российского инди-трио нового поколения «Космонавтов Нет». Ребята представят мини-альбом, содержащий такие треки как «Не целую, плохой тебе ночи», «Перестрелка бабочек в районе живота» и «Дура, звезды на небе».

7 апреля, «СЛОТ», 16+

Где: клуб «Америка», улица Выселковая, 39.

Во сколько: в 20:00.

Группа, играющая в стиле альтернативной рок-музыки с элементами рэпа, была основана в 2002 году и с тех пор является одной из самых популярных в этом репертуаре. А еще «СЛОТ» – частый гость российских и иностранных топ-чартов.

Зрителей ждут не только главные хиты коллектива – «Круги на воде», «2 войны», «Одинокие люди», «Мертвые звезды» –а также яркое визуальное шоу и невероятная энергетика!

9 апреля, «Эпидемия», 16+

Где: клуб «Америка», улица Выселковая, 39.

Во сколько: в 20:00.

Они вернулись! Популярная пауэр-метал-группа со времен девяностых, наиболее известная своими альбомами по мотивам мифологии и сказок – «Эльфийская рукопись», «Сокровище Энии», «Легенда Ксентарона».

На концерте прозвучат главные композиции из нового альбома «Призраки и Тени», яркие номера всех метал-опер и другие известные хиты. Вас ждет масштабная программа, охватывающая все периоды богатой творческой истории команды.

12 апреля, Дидюля, 6+

Где: «Феско Холл», улица Верхнепортовая, 38.

Во сколько: в 19:00.

Валерий Дидюля – композитор и лидер одноименной группы, которая играет музыку от нео-фламенко до рока и фолка.

Музыкант исполнит все самые крутые хиты, а также композиции из фильма «Кочегар» Алексея Балабанова.

13 апреля, Ярослав Сумишевский, 12+

Где: «Феско Холл», улица Верхнепортовая, 38.

Во сколько: в 19:00.

Народный певец с уникальным голосом, любимец публики и один из самых востребованных артистов представит свою новую концертную программу «Мы друг для друга дышим».

В программе Ярослав собрал самые значимые свои песни, как лирические, так и танцевальные.

14 апреля, «Фактор-2», 12+

Где: клуб «Руки Вверх», улица Светланская, 80В.

Во сколько: в 21:00.

Музыка «Фактор-2» – это юные беззаботные времена для многих. Их искренние тексты покорили многочисленные сердца слушателей, доносились со всех дворов и окон.

Илья Подстрелов и Андрей Камаев вновь исполнят культовые композиции «Скажи, красавица», «Рельсы-шпалы», «Война», «Улетели журавли» и другие! Кстати, будет и дополнительный концерт 15 апреля.

16 апреля, «Каспийский груз», 18+

Где: клуб «Америка», улица Выселковая, 39.

Во сколько: в 20:00.

Один из самых известных хип-хоп-рэп-дуэтов – Анар Зейналов и Тимур Одилбеков за почти двадцать лет работы оставили значительный след в истории русского рэпа.

Их шоу, приуроченное к десятилетию с выхода дебютного альбома «Рингтоны для Зоны», будет состоять из лучших песен за все время. Поностальгируем!

17 апреля, «Бумер», 16+

Где: Дворец культуры железнодорожников, проспект Партизанский, 62А.

Во сколько: в 19:00.

Группа, созданная Юрием Алмазовым в 2005 году, за время своего существования записала 12 студийных альбомов. После ухода из жизни основателя, коллектив решил продолжить дело Юрия, пригласив нового вокалиста.

Для вас прозвучат все хиты – «Не плачь», «Москва-Магадан», «Не люби ее», «Мы будем жить» и не только.

18 апреля, «Кино», 12+

Где: Фетисов Арена, улица Маковского, 284.

Во сколько: в 19:30.

Группа «Кино» прекратила существовать, когда была одной из самых популярных коллективов в мире, после смерти Виктора Цоя. Внезапно экс-участники анонсировали возрождение проекта.

Вас ждут воссозданный вокал Виктора Цоя и музыканты «Кино» – Александр Титов, Игорь Тихомиров и Юрий Каспарян, видеоряд, свет и прочие спецэффекты ждут вас.

22 апреля, Анна Асти, 12+

Где: Фетисов Арена, улица Маковского, 284.

Во сколько: в 19:00.

Анна Асти открыла новый этап своей творческой карьеры после ухода из группы Artik & Asti в конце 2021 года. На сцену она вернулась уже в роли сольной артистки с глубокой песней «Феникс».

К тому же, стала первой русскоязычной исполнительницей, которая попала в ТОП-50 мирового чарта артистов.

24 апреля, «Северный флот», 12+

Где: «Феско Холл», улица Верхнепортовая, 38.

Во сколько: в 19:00.

Группа «Северный Флот» выступит с большим концертом, посвященном Михаилу Горшеневу и группе «Король и Шут».

В 2013 году жизнь Михаила оборвалась. История коллектива завершилась, но десять лет спустя, в год пятидесятилетия легендарного музыканта, его друзья из «Короля и Шута», выступающие теперь под знаменем «Северного Флота», совместно с Фондом Памяти Михаила Горшенева организовали памятный концерт.

Зрители услышат избранные хиты «Короля и Шута», охватывающие все периоды творчества легендарной группы.

27 апреля, NЮ. Юрий Николаенко, 16+

Где: Цирк, улица Светланская, 103.

Во сколько: в 20:00.

Юрий Николаенко известен не только как актер и театральный режиссер, но и как композитор, певец, а также участник различных музыкальных шоу. Юрий автор таких хитов, как «Веснушки», «Никто», «Останься», «Твой поцелуй», «Рассвет» и многих других.

Музыкальный проект NЮ – умная лирика, смесь музыкальных жанров от пиано-рока до настоящего рок-н-ролла.

27 апреля, «Конец Фильма», 16+

Где: бар «Ханс», улица Адмирала Фокина, 25А.

Во сколько: в 20:00.

За 25-летнюю историю группа выпустила шесть сольных альбомов, двойной саундтрек к популярному сериалу «Солдаты», отметилась в огромном числе музыкальных сборников.

Конец Фильма неоднократные участники рок-фестивалей: «НАШЕствие», «Чартова Дюжина», «МегаХаус», «Мегадрайв», «Рок-атака», «Воздух», «Старый новый рок».

На концерте прозвучат самые узнаваемые композиции – «Юность в сапогах», «Постой паровоз», «Шоссе», «Она идет по жизни смеясь», «Новый день», «Весна», «Желтые глаза» и новинки, не пропустите!

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