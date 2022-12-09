Скончался в реанимации: приморец выкрал своего сына и попал в аварию, где ребенок погиб

Выпивший мужчина наведался на базу отдыха в Шепалово, где ребенок отдыхал вместе с матерью, и вот что из этого вышло. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Спустя почти пять месяцев следком завершил о расследовании жуткого уголовного дела, фигурантом которого стал житель Приморского края. Летом 2022 года 48-летний мужчина выкрал собственного сына с базы отдыха, где ребенок находился с матерью, а после – угодил в аварию. Чуть позже ребенок погиб, а на виновника ДТП завели уголовное дело, но обо всем по порядку. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Жарким июльским летом 2022 года социальные сети облетела новость о страшной аварии. ЧП произошло в поселке Врангель на улице Внутрипортовая. Там на трассе столкнулись два авто: Toyota Fielder и УАЗ. Первый двигался со стороны поселка Козьмино. В какой-то момент рулевой не справился с управлением авто и вылетел на «встречку». Удар был такой силы, что обе машины буквально превратились в груду железа.

Еще тогда «Комсомолка» сообщала, что пострадали три человека: оба водителя и один малолетний пассажир из «Филдера». Мальчика прибывшие на место происшествия медики доставили в срочном порядке в реанимацию. Тогда же в мессенджерах появилась информация о том, что самый младший пострадавший – это сын водителя иномарки. Сам рулевой находился в нетрезвом состоянии, а всему этому предшествовала и вовсе другая история.

Схема ДТП. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Со слов очевидцев, выпивший мужчина наведался на базу отдыха в Шепалово, где ребенок отдыхал вместе с матерью, и чуть ли не выкрал сына. Дальнейшее развитие событий нам уже известно.

Накануне в следкоме сообщили, что семилетний ребенок от полученных травм скончался в реанимации. Информацию о том, что это сын виновника аварии, также подтвердили в ведомстве. Более того, в момент ДТП мальчик сидел на переднем пассажирском сиденье и не был пристегнут. Возможно, именно поэтому малолетний пассажир получил травмы, не совместимые с жизнью.

Помимо этого происшествия, мужчина успел «засветиться» в еще одном – в 2021 году. Тогда обвиняемый, тоже находясь подшофе, нарушил Правила дорожного движения в жилом районе на Народном проспекте в Находке и наехал на 8-летнего ребенка. Мальчик получил серьезные травмы, его здоровью причинен тяжкий вред.

– Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины. Следствием собрана достаточная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – прокомментировали в ведомстве.

«Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.

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