На железной дороге в Приморье столкнулись самосвал и поезд

Удар был такой силы, что кабина самосвала буквально превратилась в груду железа. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Жуткое ДТП произошло в Приморском крае 8 декабря. На железнодорожном переезде перегона Махалино – Камышовая Дальневосточной железной дороги столкнулись поезд и самосвал. Есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «РЖД». Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Все случилось ближе к ночи – в 22:39. Водитель грузового автомобиля марки FAW TRUCKS по неизвестным пока причинам выехал на железную дорогу. В этот момент к переезду уже приближался грузовой поезд, и столкновение двух транспортов было просто неминуемо. Машинист поезда даже применил экстренное торможение, согласно инструкции, но это не помогло.

Покореженный автомобиль. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Удар был такой силы, что кабина самосвала буквально превратилась в груду железа. Чудо, что после такой «мясорубки», водитель габаритной машины и вовсе выжил. Прибывшие на место ЧП медики забрали пострадавшего в больницу.

В пресс-службе ведомства сообщили, что произошедшее никак не повлияло на график движения пассажирских поездов. Разбираться в случившемся теперь предстоит компетентным органам.

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