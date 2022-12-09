Во Владивостоке запущено производство натуральной косметики из дальневосточных дикоросов

Крема с дальневосточными дикоросами, сделанные во Владивостоке. Фото предоставлено Екатериной Швыдкой.

Владивостокская компания Real Green объявила о старте продаж косметики из дальневосточных дикоросов. Мощность оборудования позволяют «варить» до 50 литров кремов день – это первое в Приморском крае производство косметической продукции в таком масштабе. Новая линейка кремов для рук Real Green состоит из натуральных компонентов и содержит экстракты лимонника, амурского бархата и элеутерококка.

– Из чего обычно состоит крем? Это база и активные компоненты. В качестве основы производители часто используют минеральные масла, то есть продукты нефтехимии. И в эту базу добавляют активные вещества. Мы делаем основу для крема только из натуральных масел – оливковое, кокосовое, авокадо. Они сами по себе полезны для кожи. И к ним мы добавляем дальневосточные дикоросы, в которых много питательных веществ, – говорит директор компании Real Green Екатерина Швыдкая.

Крем с лимонником, как указано в описании, обладает осветляющим эффектом благодаря богатому содержанию витамина С. Крем с экстрактом плодов бархата амурского восстанавливает кожу. Элеутерококк, который называют еще «сибирским женьшенем», держит кожу в тонусе, способствует регенерации клеток кожи.

Организатор первого в Приморье серийного производства косметики – предприниматель Екатерина Швыдкая. На протяжении восьми лет она занимается оптово-розничной продажей китайской косметики. Закрытые из-за коронавируса границы, проблемы с логистикой и зависимость от импорта – все эти сложности на рынке, как говорит предпринимательница, подтолкнули ее к тому, чтобы воплотить свою давнюю мечту о собственном производстве.

Предприниматель Екатерина Швыдкая, руководитель компании Real Green. Фото предоставлено Екатериной Швыдкой

– Я сначала хотела пойти легким путем – найти кого-то во Владивостоке, кто бы смог выпустить мой продукт по договору контрактного производства. Так проще, не нужно организовывать лабораторию, закупать оборудование. Но у нас таких компаний не оказалось. Поэтому пришлось организовать самим, – рассказывает Екатерина. – Я считаю, что наша приморская косметика, если ее делать качественно и из натурального сырья, по действенности ничем не будет уступать азиатским брендам. Если мы будем развивать свое производство, то лет через 5-10 сможем конкурировать с крупными производителями, а если не делать ничего, то мы так и останемся зависимыми от других. На Дальнем Востоке производство организовать очень сложно. Переработкой мало кто занимается, проще продавать сырье. Но сейчас обстоятельства меняются.

По словам руководителя компании Real Green, производителям стало проще заручиться поддержкой со стороны государства. На любом этапе развития производства можно обратиться в Региональный центр инжиниринга (РЦИ – подразделение центра «Мой бизнес») и в режиме «одного окна» получить необходимые меры господдержки. Так предприниматель оформила 80%-софинансирование из госбюджета на разработку бренда. В следующем году через РЦИ планирует пройти сертификацию и получить патент на разработки. Эти и другие меры поддержки производителям оказываются в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

– К каждому производителю, который обращается в Региональный центр инжиниринга, мы применяем индивидуальный подход и предлагаем воспользоваться теми мерами господдержки, которые помогут компании на данном этапе развития. Например, компания Real Green выводит на рынок новый продукт, для них важна маркетинговая поддержка – разработка бренда, продвижение на маркетплейсах, участие в выставках. Следующий этап – сертификация и получение патентов. Все эти меры поддержки они могут получить за счет госбюджета через центр «Мой бизнес». Мы уверены, что производство своей, приморской, косметики с дальневосточными дикоросами и морскими гидробионтами имеет большой потенциал. Владивосток будет славится не только своими свежими морепродуктами и «птичьим молоком», но и натуральными кремами, – считает Мария Широких, исполняющая обязанности руководителя Регионального центра инжиниринга Приморского края (подразделение центра «Мой бизнес»).

Первая партия владивостокских кремов уже поступила в продажу в магазины и на маркетплейс 100SP. Розничная цена за баночку 100 мл – 250 рублей, 200 мл – 350 рублей. Пока ассортимент ограничен тремя вида кремов для рук, в будущем компания планирует выпускать широкую линейку натуральных косметических средств с использованием даров Японского моря и Уссурийской тайги. Сейчас в лаборатории Real Green идет работа по созданию крема с коллагеном из морских звезд и крема с вытяжкой из дальневосточных грибов.