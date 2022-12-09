Редчайший леопард путешествует из Китая в Приморье и обратно

Грациозный леопард. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

На видео фотоловушки нацпарка «Земли леопарда» попался дальневосточный леопард у русско-китайской границы в Приморском крае. Туристы не могут посетить Китай из-за карантина. А вот пятнистый хищник вальяжно гуляет по территориям сразу двух стран.

На видео пятнистая кошка передвигается вдоль инженерно-технических сооружений на границе. Леопард выглядит здоровым и упитанным, явно не испытывает проблем с охотой. Съемка в заснеженном лесу велась на протяжении нескольких минут с безопасного расстояния, не вызывая у животного беспокойства.

Ученые заповедника определили, что же это за особь. Анализ узора на шкуре показал хищника под номером Leo 253M. Молодого самца совсем недавно занесли в базу данных ученых, ранее он фиксировался фотоловушками всего несколько раз.

Дополнительную информацию о звере сотрудники «Земли леопарда» получили благодаря тесному сотрудничеству с коллегами из Китая. Выяснилось, что Leo 253M также фиксируется сетью фотомониторинга в Северо-Восточном национальном парке тигра и леопарда соседней страны.

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