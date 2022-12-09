Экипажи Комсомолки отправляются в автопробег «Зимний тест-драйв»

Команда «Комсомольской правды – Владивосток» отправляется в новый зимний автопробег.
Фото: Антон БЛОХИН
Казалось бы совсем недавно «Комсомолка» изучила летние места отдыха, команда две недели тестила крутейшие экстремальные и спокойные активности в Приморье. Но пролетело полгода, и снова пора в путь.
На этот раз идея та же – рассказать нашим читателям, чем можно заняться в зимние выходные, к которым скоро прибавятся новогодние каникулы. Многие не любят зиму за то, что холодно, в море не покупаешься, в легкой одежде не погуляешь. И решают остаться дома. А зря! Зимой на улице не менее интересно, и развлечений в холодный период тоже хватает. Мы расскажем вам о них.
Для этого два экипажа запрыгнут в новые внедорожники CHERY TIGGO 8 PRO MAX и CHERY TIGGO 4 PRO от CHERY ЦЕНТР СВО СЕРВИС ВЛАДИВОСТОК и отправятся по Приморью на поиск самых ярких зимних локаций.
Каждый день – новый населенный пункт и интересная активность!
Фото: Анастасия РЯЗАНОВА
Расскажем, в какой баньке лучше согреться в зимнюю стужу, с каких горок удачней скатиться на лыжах и сноуборде, а с каких – на тюбинге. Какие катки уже залиты, и где можно сделать красивые фотографии.
В прямом эфире радио «Комсомольская правда» участники пробега поделятся своими эмоциями и впечатлениями. Ловите волну и слушайте рассказы на:
Владивосток 90,4 FM
Уссурийск 99,4 FM
Находка 107,2 FM
Путевые заметки автопробега читайте на сайте DV.KP.RU и в соцсетях по хештегу #ЗимнийТестДрайв.
НАШИ ПАРТНЕРЫ
Автомобильный партнер – CHERY ЦЕНТР СВО СЕРВИС ВЛАДИВОСТОК
Генеральный партнер – Спортмаркет на Заре
Топливный партнер – Сеть АЗС ННК
Минеральная природная вода «Славда»
Сеть автокафе Coffee Machine
Бесконтактная экспресс-мойка «Лазер 360» на оборудовании LaserWash 360.
Фото: Анастасия РЯЗАНОВА
Наши социальные сети:
- Telegram
- Zen