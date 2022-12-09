Экипажи Комсомолки отправляются в автопробег «Зимний тест-драйв»

Команда «Комсомольской правды – Владивосток» отправляется в новый зимний автопробег. Фото: Антон БЛОХИН

Казалось бы совсем недавно «Комсомолка» изучила летние места отдыха, команда две недели тестила крутейшие экстремальные и спокойные активности в Приморье. Но пролетело полгода, и снова пора в путь.

На этот раз идея та же – рассказать нашим читателям, чем можно заняться в зимние выходные, к которым скоро прибавятся новогодние каникулы. Многие не любят зиму за то, что холодно, в море не покупаешься, в легкой одежде не погуляешь. И решают остаться дома. А зря! Зимой на улице не менее интересно, и развлечений в холодный период тоже хватает. Мы расскажем вам о них.

Для этого два экипажа запрыгнут в новые внедорожники CHERY TIGGO 8 PRO MAX и CHERY TIGGO 4 PRO от CHERY ЦЕНТР СВО СЕРВИС ВЛАДИВОСТОК и отправятся по Приморью на поиск самых ярких зимних локаций.

Каждый день – новый населенный пункт и интересная активность!

Фото: Анастасия РЯЗАНОВА

Расскажем, в какой баньке лучше согреться в зимнюю стужу, с каких горок удачней скатиться на лыжах и сноуборде, а с каких – на тюбинге. Какие катки уже залиты, и где можно сделать красивые фотографии.

В прямом эфире радио «Комсомольская правда» участники пробега поделятся своими эмоциями и впечатлениями. Ловите волну и слушайте рассказы на:

Владивосток 90,4 FM

Уссурийск 99,4 FM

Находка 107,2 FM

Путевые заметки автопробега читайте на сайте DV.KP.RU и в соцсетях по хештегу #ЗимнийТестДрайв.

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Автомобильный партнер – CHERY ЦЕНТР СВО СЕРВИС ВЛАДИВОСТОК

Генеральный партнер – Спортмаркет на Заре

Топливный партнер – Сеть АЗС ННК

Минеральная природная вода «Славда»

Сеть автокафе Coffee Machine

Бесконтактная экспресс-мойка «Лазер 360» на оборудовании LaserWash 360.

Фото: Анастасия РЯЗАНОВА

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