Спасенный от истощения леопард в Приморье научился прятать добычу про запас

Котенок Leo260M. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Спасенный от истощения леопард Leo260M начал оставлять добычу про запас. Ценный клад хищник оставляет под землей – закапывает, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Новый навык, считают специалисты, поможет леопарду освоиться в дикой природе после возвращения из вольера ФГБУ «Земля леопарда» (здесь ему осталось пожить примерно полгода, чтобы укрепить охотничьи навыки). Более того, это говорит о естественном развитии редкого зверя. Прятать еду хищника побудили инстинкты – так больше вероятности, что конкуренты не смогут добраться до добычи. Это зафиксировали фотоловушки, установленные на всей территории нацпарка.

– Таким образом леопард визуально маскирует добычу. Это очень важный навык для выживания в дикой природе, где существует конкуренция между хищниками и падальщиками. Многие другие подвиды леопарда затаскивают добычу на дерево, особенностью дальневосточного леопарда является именно укрывание добычи земляным субстратом – листьями, травой, землей, ветками, – отметила Екатерина Блидченко, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда».

Напомним, леопарду уже 11 месяцев, хотя под опеку специалистов он попал еще котенком. Ветеринары спасли его от истощения, в ЖКТ бедняги нашли паразитов.

– Leo 260M планируют выпустить в Уссурийском заповеднике (под управлением ФГБУ «Земля леопарда») для выполнения миссии по восстановлению популяции в исторических местах обитания, – уточнили в пресс-службе ФГБУ.

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