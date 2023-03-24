«Затянули в секту»: мужчина, работающий мастером маникюра в Приморье – о стереотипах, сложностях и клиентах

В профессии все больше мужчин. Иллюстрация из архива. Фото: Андрей АБРАМОВ

24 марта отмечается День мастера маникюра и ногтевого сервиса. Ремесло, которое раньше считалось исконно женским, уже давно перешагнуло гендерные стереотипы. Мастерами оказываются девушки, дети – и даже возрастные мужчины. Разумеется, в салоне мы часто все еще удивляемся, узнав, что нас будет обслуживать представитель сильного пола. О профессии, гендерных стереотипах и секретах здоровых и красивых ногтей мы поговорили в эфире радио «Комсомольская правда» на волне 90.4 FM с Владимиром Кимченко, мастером ногтевого сервиса.

Владимир Кимченко. Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

Коронавирус привел к ноготочкам

– Что тебя привело в профессию?

– Covid-19 и случайность. Так вышло, что во время пандемии закрылся магазин, в котором я работал. Делать нечего, везде ограничения. Начал учиться. А вообще это забавная история, почему именно ногтевой сервис выбрал. Подруга жены – парикмахер-колорист по цветному окрашиванию. Она съездила в Москву на повышение квалификации. Там увидела целый поток (человек 30) мужчин, которые учатся на мастеров маникюра. Для нее это был такой разрыв шаблонов, что по приезде начала агитировать своего парня. Он не согласился, зато совместно с моей женой они уговорили меня. Как говорится, «затянули в секту». А потом пошло-поехало. Я вообще не ожидал, что понравится, но работа оказалась приятной.

– Решение начать заниматься ногтями далось тебе сложно? Были ли сомнения?

– Конечно, по началу был страх ответственности за здоровье людей. Но ко всему привыкаешь. Особенно, когда хорошо знаешь свое дело и постоянно учишься. Стоимость оборудования тоже сыграла роль. Это все не дешево. Меня «задавила жаба». Так как все необходимое было куплено для жены, а она не хотела работать с ногтями. Вот поэтому начал я.

– Что самое сложное в работе ногтевого мастера?

– Самое сложное – это люди. Все они разные, и с ними надо любить работать. Если это не ваше, просто не задерживайтесь в индустрии красоты: массаж, маникюр, косметология и прочее. Потому что каждый день нужно улыбаться и так далее. Не скажу, что это сложно. Мне нравится. Но периодически к нам в салон приходят новые мастера, они надолго не задерживаются, потому что некоммуникабельные. Ведь, помимо получения услуги, люди приходят и пообщаться.

– А есть ли какие-то физические минусы в этом ремесле? Может, связанные со здоровьем?

– Для кого-то работа может показаться нудной. Тоже минус. Но если говорить про здоровье, то, в первую очередь, страдают спина и зрение. Потому что это сидячая работа. Но с этим же сталкиваются и стоматологи. А у парикмахеров это спина и ноги. Так что никто не застрахован от недостатков в своей деятельности.

Стереотипы, стереотипы

– Ты мужчина, работающий в сфере, которую многие считают женской. Ловишь ли косые взгляды?

– В нашем салоне не только я мужчина. Специалисты по полу делятся поровну. Есть еще массажисты. В коллективе мы чувствуем себя нормально. А вот с клиентами все прикольнее. Они очень удивляются, когда их не предупреждают, что мастер мужчина. Но мы, конечно, стараемся так не делать и говорим сразу, кто их будет обслуживать.

– Есть ли те, кто сначала удивился, но потом стал постоянным клиентом?

– Да, конечно. Есть женщины, которые не впервые попадают к мастеру мужчине. Это меня больше удивляет. Оказывается, я не один такой в городе. Они, в основном, все остаются, потому что это интереснее. Есть что рассказать подругам, все любят поделиться чем-то новеньким, нетипичным.

– Есть мнение, что чаще всего мужчины справляются лучше с «женскими» профессиями. Почему так?

– Мне кажется, это зависит от человека, а не от гендера. Но стереотипы, к сожалению, есть. С этим нечасто сталкиваешься. Но пару раз в год ощущаешь весь этот негатив. А так, как правило, люди приходят с позитивным настроением. Так как, опять же, заранее всех предупреждаем, какой мастер их ждет.

– А себе сам раньше до профессии делал маникюр?

– Раньше вообще не парился. Просто стриг ногти и все. А сейчас профессия обязывает следить за их состоянием.

– Были ли ситуации, когда отказывался делать маникюр клиенту?

– Да, когда не можешь найти с человеком общий язык. Нет общей темы или сильно разные взгляды. Либо люди начинают говорить на супер-спорные темы: религия, политика и другие. У меня в такие моменты только одна мысль в голове: «вы пришли отдохнуть, зачем вы начинаете эти нервные разговоры?»

– Много ли приходит мужчин?

– Мужчин довольно много. Причем это люди чаще всего состоятельные. У них просто нет времени самим этим заниматься. Они ходят в салоны, специализирующиеся на мужском маникюре. Это сложнее, чем женский. Я лично не умею его делать. То ли ногти у них мягче, то ли чувствительность больше. Но не получается у меня работать с мужчинами. Постоянно «косячу» в этом деле, за такую работу нельзя брать деньги.

– Есть мнение, что часто делать маникюр вредно. Это правда?

– Раньше да. Когда были старые технологии на основе эпоксидных смол, называется «акриловое наращивание». Сейчас гель-лак – это, грубо говоря, аналог адгезива для зубных пломб, а это безопасно. Он гипоаллергенен, нет ничего в этом страшного.

«Ой, а у меня грязь под ногтями»

– Профессиональная деформация чаще всего проявляется, когда смотрю фильм и вижу страшные ногти и такой: «Боже, я не могу на это смотреть. Ну сделайте вы нормально». А так в первую очередь обращаю внимание на здоровье ногтей. Все ли нормально у человека, есть ли какие-то болезни или нет, что можно ему сообщить. Некоторые боятся, когда идут к мастеру: «Ой, да у меня грязь под ногтями». Нам на это все равно. Это часть работы. Мы вычистим это все и даже не заметим, что что-то было. Это наша работа, поэтому переживать не нужно.

– Если человек по каким-то причинам стесняется идти к мастеру маникюра, может ли он ухаживать за своими ногтями самостоятельно дома?

– Конечно. Почему нет? Все то же самое можно и дома делать. Просто мастер это сделает быстрее и аккуратнее. А еще стоит помнить о безопасности для здоровья. Дома чаще всего люди просто обрезают длину ногтя, а кутикулу не трогают. Вот это правильно. Потому что самостоятельно можно ее повредить. Там много нюансов, о которых знает мастер. Можно случайно занести заразу, воспалиться корень ногтя, перейдет на сустав, а дальше страшные вещи.

– Что можно сделать для ногтей без похода в салон? И, самое главное, Ножницы или «кусачки»?

– В принципе одинаково. Честно лучше пользоваться пилочкой.

– Как быстро меняются тенденции, мода в сфере маникюра?

– Очень быстро. Мода пришла, ушла. Там в течение месяца трендовый маникюр залетел где-то в социальных сетях. Все его делают. А потом возвращаются к классике: обычные цвета, нюд и френч.

О профессии

– Девушка сделала маникюр. А на следующий день приходит и говорит, что сломала его. Какой первый вопрос задаешь?

– Обеззаразили или так оставили? Это первый вопрос. Но чаще всего люди – молодцы. Сразу же заливают поломанный ноготь хлоргексидином. Так нужно делать, потому что мы можем и не видеть под покрытием травму, кровь, это не всегда заметно. При любой травме первым делом мы обрабатываем ее, а потом уже занимаемся всеми остальными делами.

– Как выбрать мастера?

– Когда заходишь в кабинет к мастеру, смотришь, где у него зона дезинфекции. Если ее не видно, то не стоит идти к такому специалисту. Это основа безопасности вашего здоровья. А потом уже смотришь на результат, как носится ногти, долго или нет. Ну и а то, нравится ли человек.

– У мастера должны быть ухоженные ногти?

– Чаще всего на это нет времени. Мы сидим в перчатках. И там все плохо, потому что руки преют.

– Нужно ли мастерам маникюра медицинское образование?

– Сейчас нет. Законодательство у нас не дотягивает в этом плане. Но рано или поздно мы придем к тому, что медицинское образование станет обязательным для работников сферы красоты. И это будет хорошо, потому что мы работаем со здоровьем людей.

– Что сейчас в моде? Какие дашь советы девушкам на весну?

– Яркие цвета. Светлые оттенки, неоновые, прям что-то яркое. Ситуация в мире сейчас не очень стабильная, хоть ногтями порадуешь себя красивыми.

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