«Даже военный летчик из США был за Россию» – приморская чемпионка о гонках в Таиланде

Большая победа приморских спортсменов. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Приморские аквабайкеры взяли три титула чемпионов мира и две серебряные медали по гонкам на аквабайке в Таиланде. Наши ребята, выступая под флагом в триколор, заставили весь пляж болеть за русских, о чем рассказали «Комсомольской правде – Владивосток».

Пятеро спортсменов – это не просто профессионалы, это две семьи, которые гоняют на аквабайках уже давно. Целами династиями. Например, взять семью Ольги Антонюк. Они вместе с сыном Никитой стали чемпионами мира. Публикуем беседу без прикрас.

– Ольга, добрый день! Ну, как впечатления?

– Я в восторге. Весь пляж нас поддерживал, они кричали: «Россия, вперед!». У меня мурашки! Подхожу к пьедесталу, а тайцы несут наш флаг. Правда, они немного расстроились, что проиграли...

– А кто там был? Спортсмены из Европы выступали?

– Конечно! Франция, Австралия, Америка, Япония приехала с большой командой – все наши соперники. В моем классе выступали австралийка, тайки, малазийцы. Вы бы видели этих девушек – такие бицепсы, такие крутые. Да я на их фоне маленькая девочка.

Благодаря победе во Владивостоке могут провести ЧМ. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Супер! Не было выпадов в вашу сторону?

– Вообще нет. Я давно знаю многих из этих ребят (спортсменов – прим. ред.). Они выступали и у нас во Владивостоке. Ни грамма плохого [не слышала] – очень любят наш город, людей, и когда кто-то говорит что-то в сторону России – возражают!

– Вот как…

– Я иногда тренируюсь во французской команде. Недавно ляпнула, что во Владике скоро будут соревнования. Вы бы видели, как они отреагировали: «А когда собирать вещи?». Даже Энтони – военный летчик из США – он за Россию.

Ремарка:

Президент федерации водно-моторного спорта Приморского края Юрий Рябко в беседе с «КП» сказал, что очень доволен результатом и обмолвился, что в ближайшем будущем во Владивостоке, возле Русского острова, действительно могут возродиться соревнования.

– Международная традиция проведения чемпионата в России по объективным причинам прервалась. Но нам нужно ее восстановить. И хотя сегодня приходится рассчитывать на лояльность, мы видим, что нас уважают на уровне международной федерации – допускают, разрешают использовать флаг и поддерживают. Сама федерация не считает справедливым решение Олимпийского комитета.

Главное – наши команды – они молодцы. Здесь видно, как вовлечены не просто люди, а семьи. Родители готовят детей идти к результату. Здесь, в Приморье, вокруг Русского проходит тренировочный маршрут.

– Вы в Таиланд втроем поехали? Вы, муж и сын?

– И моя подруга Юля со своей семьей…

Муж у меня в прошлом – чемпион приморского края. Из-за травмы ноги он перестал заниматься, но его традицию подхватили мы с Никитой. В 2012 году я выступила на первом чемпионате мира, который проходил во Владивостоке на Шаморе. Мы боролись за первенство с Юлей среди мужчин и взяли третье место.

Соревнования 2012 года. На фото Ольга Антонюк и Юлия Чернуха. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– И вновь триумф спустя столько лет.

– С того момента я стала часто выступать: в Греции, Италии, Марокко, в Гваделупе и других странах. Я оффшорный гонщик – участвую в заездах на дальние расстояния, а Никита – он во всех категориях.

– С перелетом не было проблем?

– А как же? Были! Два чемодана собрали: в одном вещи, в другом инструменты для водника. Мой муж механик – он всегда для меня готовит лодки, и сын вместе с ним с детства этим занимается.

Мы первыми прилетели туда, чтобы обкатать байк, проверить. Мы протестировали его и в итоге победили.

Никита Антонюк. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Желаю успехов на будущих чемпионатах!

Соревнования проходили в шести категориях, в трех из них приморцы заняли ведущие места. Также титул чемпиона мира получил Всеволод Чернуха. Алексей и Юлия Чернуха взяли серебро. Четвертое место в категории Runabout Open B занял россиянин Алексей Безруков.

Соревнования прошли в открытом море вокруг побережья острова Пхукет. Их организовала ассоциация IJSBA, которая в 2012 году проводила ЧМ по ралли-рейду на аквабайках во Владивостоке.

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