Команда «Комсомолки» отправилась в зимний автопробег по Приморью

Экипажи отправились в зимний автопробег. Фото: Мария КАЮРОВА

Кто сказал, что увлекательно отдыхать можно только летом? Всю неделю «Комсомольская правда – Владивосток» будет развеивать этот миф! Мы докажем, что и в холодное время года можно расслабиться или наоборот отдохнуть максимально активно на природе.

Стартовал автопробег «Зимний тест-драйв» 12 декабря. В первый день путешествия о нем вам расскажет журналист Анастасия Алямкина, проводниками в визуальный мир станут мобильный видеограф Арина Левадняя, сторисмейкер Slenergy Влад Титоренко, видеограф Степан Здоровенко, фотограф Мария Каюрова. Нельзя забывать и про других участников нашей команды, без которых поездка не будет такой веселой и уютной: организатора проекта, PR-менеджера «Комсомолки» Юлиану Виноградову, путешественника-экстремала Максима Абдразакова. А о том, куда же мы направляемся, вы узнаете чуть позже, наберитесь терпения.

Педаль в пол – и поехали! Этим зимним утром природа решила удивить нас. В 8 часов утра солнечный диск медленно начал выглядывать из-за горизонта, окрашивая облака и морскую гладь в яркие розовый, красный и золотой цвета. Зрелище непередаваемое, хорошо что с нами столько профессионалов, готовых запечатлеть красивые моменты.

Перед тем, как отправиться в путь, мы заехали в дилерский центр CHERY.

Покорять приморские дороги мы будем на TIGGO 8 PRO MAX, который за 8,5 секунды разгоняется до 100 км/ч, а надежный и мощный двигатель 2.0 TGDI позволяет развить крутящий момент до 375 Н/м при 2000 об/мин. Черно-коричневый салон кроссовера можно назвать по-настоящему роскошным благодаря лазерной отделке и панорамной стеклянной крыше. Другая часть нашей команды отправится в путь на обновленном переднеприводном TIGGO 4 PRO. Бампер, боковые молдинги, тормозные суппорты окрашены в красный, что придает кроссоверу спортивный задорный стиль. Бензиновый двигатель объемом в 1,5 литра оснащен вариатором CVT18, благодаря чему уменьшается расход топлива.

Об уникальных качествах машин рассказал менеджер отдела продаж CHERY ЦЕНТР СВО СЕРВИС ВЛАДИВОСТОК Александр Павлюк:

– Все автомобили богаты по оснащению, во всех кожаный салон, ткань мы не используем. Машиной можно управлять голосом, например, попросить открыть или закрыть люк, включить кондиционер, позвонить кому-то.

Приборная панель машины, в которой едут одни девочки. Фото: Арина ЛЕВАДНЯЯ

Приобрести себе такого «красавца» можно в кредит, рассрочку или лизинг. Если пока раздумываете, подойдет ли вам конкретно эта или другая модель, то лучше протестировать авто. Для этого нужно позвонить в дилерский центр по телефону +7 (423) 229-88-88 и записаться на удобное время.

Теперь раскроем тайну, куда же мы едем и чем займемся. Нет, в первый день мы не будет кататься на сноубордах или коньках (спойлер, это впереди!). Сегодня наша команда намерена полюбоваться живописными пейзажами зимней приморской природы. В это время года тоже есть чем насладиться и чем полюбоваться – покрытые изморозью рыжие листья, закованные во льды реки, лес, ждущий, когда его укроет снег. Поэтому мы направляемся в Шкотовский район, чтобы своими глазами увидеть одноименное плато и водопад Неожиданный.

Сегодня мы будем ездить много, да и побыть на свежем воздухе хочется подольше, поэтому мы запаслись полулитровыми бутылочками с природной минеральной водой «Славда» с полезными микроэлементами. Она точно поможет утолить жажду после долгой прогулки на природе.

Нам предстоит долгий путь, как на четырех колесах, так и пешком, именно поэтому мы оделись как можно теплее, а выручил нас генеральный партнер пробега – магазин «Спортмаркет на Заре». Здесь можно приобрести не только снаряжение для зимнего отдыха, но и варежки, носки, термобелье и многое другое. А уже во вторник, 13 декабря, в 9:35 мы выйдем со специалистами «Спортмаркета» в прямой эфир на радио «КП» – в режиме онлайн продавцы помогут нашим командам подобрать снаряжения, которые поедут обкатывать склоны одной из баз отдыха.

Мы уверены, что нас ждет по-настоящему увлекательное и уютное путешествие в веселой компании. Оставайтесь с нами и погружайтесь в нашу поездку!

В прямом эфире радио «Комсомольская правда» участники пробега делятся своими эмоциями и впечатлениями. Ловите волну и слушайте рассказы на:

Владивосток 90,4 FM

Уссурийск 99,4 FM

Находка 107,2 FM

Путевые заметки автопробега читайте на сайте DV.KP.RU и в соцсетях по хештегу #ЗимнийТестДрайв.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Автомобильный партнер – CHERY ЦЕНТР СВО СЕРВИС ВЛАДИВОСТОК

Генеральный партнер – Спортмаркет на Заре

Топливный партнер – Сеть АЗС ННК

Минеральная природная вода «Славда»

Сеть автокафе Coffee Machine

Бесконтактная экспресс-мойка «Лазер 360» на оборудовании LaserWash 360

Фото: Анастасия РЯЗАНОВА

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