Это больше, чем просто красивая форма: победительница «Леди в погонах – 2022» рассказала о своей службе

Ирина Журба. Фото: Юлия ДУГИНА

«Комсомольская правда -Владивосток» этой осенью запускала конкурс среди военнослужащих женщин - «Леди в погонах». В течение десяти дней приморцы голосовали за лучшую конкурсантку. Победу одержала офицер центра связи Тихоокеанского флота Ирина Журба. Она поделилась с редакцией своими впечатлениями и рассказала, почему не побоялась заявить о себе и ТОФ.

Ирина выбрала свою профессию не случайно, ее дед участник Великой Отечественной войны, отец – военный, ей было с кого брать пример. Когда она окончила институт, то пришла в вооруженные силы, где обрела не только любимую работу, но и встретила свою любовь, построила крепкую, дружную семью. Родные поддержали нашу героиню, когда она сказала, что будет участвовать в конкурсе.

- Конкурс очень красивый. Женщина всегда вызывает восхищение и восторг, а когда она еще и в погонах, от нее практически невозможно оторвать глаз. Участие принимали представительницы прекрасного пола из различных структур и это подстегивало, так сказать, пробуждало спортивный интерес. Наш Тихоокеанский флот - это огромная структура, у нас бравые ребята. Но пусть люди знают, что и девчата не отстают. Женщины аккуратны, педантичны, доводят начатое дело до конца, мы выполняем большую немаловажную работу, мне захотелось об этом рассказать.

Приз от «Комсомолки». Фото: Юлия ДУГИНА

Дочь Ирины даже организовала группу поддержки для мамы во время конкурса, муж и младший сын не остались в стороне. Огромное подспорье оказали ветераны 55-й дивизии морской пехоты, так как женщина состоит в совете Краснознаменного Тихоокеанского флота.

- Знаете, о морской пехоте я могу говорить вечно. Военное братство, отвага и честь -вот ценности этих людей. Они такие улыбчивые, искренние. А вообще, так получилось, что поддержку я получила от Владивостока до Москвы, и это очень ценно.

Служба в ТОФ – это не только красивая форма, работа отнимает очень много времени и сил, но Ирина, если и сталкивается с трудностями, то проходит через них достойно. Приходя домой и снимая форму, связисты становятся женами, мамами, уделяют время близким. Наша героиня считает, что тут главное уметь расставлять приоритеты.

– Нужны ли такие конкурсы? Безусловно. Вот представьте, например, парень думает, куда же ему пойти, узнал про ТОФ. Такой доблестный, такой бравый, да еще и девчата у нас такие умницы и красавицы. А потом, как в песне: «И друга верного рука с тобой в любой беде и, если очень повезет, тебя дорога приведет на Тихоокеанский флот». А если брать глубже, наш флот мощный, огромный, и я считаю, что победу одержала не только я, а каждая участница ТОФ.

И мы полностью согласны с победительницей. Редакция «Комсомолки» от всей души поздравляет Ирину с победой и желает и дальше подходить к своему делу с любовью и ответственностью. Также за второе место «Комсомолка» вручила приз начальнику пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю Екатерине Кутузовой, за третье место наградили офицера узла связи в зоне ответственности Тихоокеанского флота Марию Шинко.

Екатерина Кутузова. Фото: Юлиана ВИНОГРАДОВА

Мария ШИНКО. Фото: Юлиана ВИНОГРАДОВА

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