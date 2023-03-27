Бизнесмен за ночь растранжирил почти полмиллиона рублей в стриптиз-клубе во Владивостоке, а наутро обвинил в этом заведение

Свою вину мужчина также не отрицает. Фото: Даниил ОПАРИН

В приморской столице местный бизнесмен написал заявление после того, как потратил в стриптиз-клубе 300 тысяч рублей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся рассказали в социальных сетях. Известно, что мужчина занимается грузоперевозками, по работе отправляется на Чукотку. После очередной трудной недели по традиции вместе с друзьями он решил отдохнуть в одном из стриптиз-клубов во Владивостоке.

Обычно приморец ни в чем себе не отказывает, поэтому и в этот раз не стал смотреть на чеки, заказывая дорогой алкоголь – пять тысяч за стакан, по словам мужчины. Лишь на следующий день он увидел, во сколько ему обошелся отдых – 300 тысяч рублей. Посчитав, что цены в клубе слишком завышены, он обратился в полицию. В пресс-службе УМВД корреспонденту «Комсомолки» подтвердили, что житель Владивостока написал заявление. Однако и свою вину в случившемся бизнесмен не отрицает.

Будет ли проверка после заявления, в пресс-службе ведомства пока не комментируют.

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