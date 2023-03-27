После тяжелой болезни ушел из жизни известный приморский режиссер и писатель

Василия Солкина не стало 27 марта 2023 года. Фото: из социальной сети

Ушел их жизни известный приморский кинодокументалист, режиссер и писатель, посвятивший жизнь защите дикой природы. Василия Солкина не стало 27 марта 2023 года. Коллектив ФГБУ «Земля леопарда» скорбит по своему главному стороннику. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Свою жизнь Василий Сколкин связал с редчайшим хищником. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Свою жизнь Василий Солкин связал с редчайшим хищником. Он стал первым, кто в объектив поймал дальневосточного леопарда. Днями он пропадал в лесу, высматривая из фотоукрытия краснокнижное животное. После этого он создал документальный сериал «Пятнистая семейка», в котором зритель смог наблюдать за жизнью семьи диких дальневосточных леопардов в реликтовом лесу.

Еще один фильм Солкин посвятил национальному парку «Земля леопарда». На протяжении года он снимал природу и то, как она меняется. Также туда вошли кадры диких животных, которые мастер сделал за 10 лет работы в тайге. Картина стала популярной на YouTube, собрав больше миллиона просмотров.

Еще одним важным достижением Василия Солкина стало объединение всех энтузиастов, которые хотели запечатлеть природу южного Приморья. Для этого он создал медиахолдинг «Зов тайги», которые 20 лет выпускал журналы и кино, которые не имеют аналогов.

За заслуги, значительный вклад в развитие России и активную общественную деятельность Солкина наградили орденом Почета.

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