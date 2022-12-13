Могучий водопад во власти льда: в первый день автопробега «Комсомолка» побывала в снежной сказке

Журналисты пешком прошли четыре километра и достигли своей цели. Фото: Мария КАЮРОВА

У каждого из нас рано или поздно возникает желание отдохнуть от чего угодно: своей работы, дома, где мы знаем расположение каждого предмета, и большого шумного города. Душа порой так и требует отправиться куда-нибудь в красивое место, где можно проверить свое тело на прочность и получить от этого массу удовольствия. Летом активных видов досуга – великое множество, но вот зимой с этим посложнее, ведь не все умеют кататься на лыжах или коньках, да и не у многих есть время и возможности, чтобы посвятить тренировкам большую часть времени. Что ж, у нас есть для вас решение – поход! Команда «Комсомольской правды – Владивосток» отправилась на Шкотовское плато, чтобы полюбоваться замерзшим и известным водопадом Неожиданный. И поверьте, там есть на что посмотреть.

НАВСТРЕЧУ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ

Точкой нашего отправления стал CHERY ЦЕНТР СВО СЕРВИС ВЛАДИВОСТОК, парни запрыгнули в салон TIGGO 4 PRO, который оснащен круиз-контролем, задними датчиками парковки с выводом изображения с камеры на экран системы мультимедиа размером 10,25, бесключевым доступом в салон, а вариатор CVT18 позволяет в каждом из режимов движения уменьшить расход топлива на 0,1 литра. Девушки же выбрали TIGGO 8 PRO MAX. Наш автомобиль показался мне весьма необычным, так как светодиодные фары напоминают тигриный прищур, кстати, длина их лучей достигает 150 метров, а ширина охвата – 27 метров. Мы тронулись в путь, но перед тем, как отправиться в поход, мы решили подкрепиться (скажу сразу, не зря, ведь нам предстояло преодолеть большое расстояние до водопада).

В CHERY ЦЕНТР СВО СЕРВИС ВЛАДИВОСТОК царило новогоднее настроение. Фото: Мария КАЮРОВА

TIGGO 8 PRO MAX, на котором экипаж девушек отправился в путешествие. Фото: Мария КАЮРОВА

По традиции мы заехали в одну из точек Coffee Machine. Заказ оформили через приложение, а уже знакомые нам сотрудники заведения поприветствовали нас, отдали теплые закуски с напитками: завертоны с креветкой и сырники, латте и капучино с карамелью. Я выбрала нежную кесадилью с курицей и мандариновый раф, который подарил мне новогоднее настроение. Работники автокафе с радостью сфотографировались с нами на память. Кстати, здесь мы встретили пса по кличке Рекс, который также стал героем наших снимков.

Перед походом к водопаду необходимо подкрепиться. Фото: Мария КАЮРОВА

В объектив камеры попал и четырехлапый гость. Фото: Мария КАЮРОВА

Вот теперь точно можно двигаться дальше. Двухчасовая поездка в удобном автомобиле пролетела незаметно. Оно и не удивительно, ведь TIGGO 8 PRO MAX за 8,5 секунд разгоняется с 0 до 100 километров в час, а мощный двигатель 2.0 TGDI помогает развить максимальный крутящийся момент 375 Н/м при 2000 об/мин. Нам с фотографом Марией Каюровой понравилось, что колени не упирались в передние сиденья, поэтому ноги не уставали. Несмотря на минусовые температуры на улице, в салоне было тепло, а большим комфорт создавала система обогрева руля, лобового стекла, двух рядов сидения и форсунок омывателя. Также лично меня впечатлила отделка салона, кожа коричневых и черных цветов действительно придает ему роскошный вид, приятно осознавать, что я еду в люксовой машине. Еще одним бонусом стала панорамная стеклянная крыша площадью более полутора квадратных метров с огромным люком, в любой момент можно было поднять голову и полюбоваться небом. Такой автомобиль точно подойдет для семейных путешествий за город.

КАТОК, ТИГР И ШАМАНСКИЙ ЛЕС

Проехав Артем, Шкотово и Стеклянуху, с ровного асфальта мы свернули налево и около шести километров проследовали по извилистой грунтовой дороги. Кроссоверы с легкостью преодолели серпантин, но почти на половине пути нам пришлось остановиться и продолжить идти на своих двоих – впереди нас ждало препятствие в виде толстого слоя скользкого льда, а разбивать красивые и удобные авто никому не хотелось. Какое-то время казалось, что воздуха в легких не хватает, но позже открылось второе дыхание, а от физической нагрузки холод перестал сковывать наши движения.

Автомобили без проблем преодолели бездорожье. Фото: Мария КАЮРОВА

Вторую половину пути наша команда решила пройти пешком. Фото: Мария КАЮРОВА

Четыре километра – немалое расстояние, да и дорога была неровной, а коварный лед попадался почти на каждом шагу, но за веселыми разговорами и шутками мы не заметили этих неприятностей. Неожиданностью для нас стали тигриные следы. По словам путешественника-экстремала Максима Абдразакова, хищник прошел здесь давно – снег успел подтаять.

– Он от нас далеко, хотя может быть здесь живет. Шанс встретить его – нулевой, потому что мы идем и громко разговариваем. Если бы мы на машине ехали, то, возможно, увидели бы.

По дороге к водопаду мы заметили тигриные следы. Фото: Мария КАЮРОВА

Я немного расстроилась, потому что хотелось стать тем самым человеком, который своими глазами увидит полосатого хозяина тайги, запечатлеет его на память, а потом будет хвастаться семье и знакомым.

Пешее путешествие до нужной точки заняло у нашей команды около часа, но это все еще только часть пути, дальше нам предстояло спуститься вниз и пойти лесной тропой. На одном из стволов мы увидели деревянную фигурку в виде человека, похожую на тотем, сразу появилось ощущение, что мы попали в магическое место. На нашей дороге встречались различные препятствия, например, крутые спуски, но мы с легкостью их преодолевали, поэтому добрались до пункта назначения без единой царапинки.

Деревянный тотем привлек внимание всех нас. Фото: Мария КАЮРОВА

А на соседнем стволе мы увидели птичий домик. Фото: Мария КАЮРОВА

В ЦАРСТВЕ СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ

И вот он, долгожданный момент. Перед нашими глазами раскинулось Шкотовское плато, состоящее из покрытых мхом базальтов, то есть огромных многоугольных столбов, тянущихся вверх. Еще больший восторг у всей нашей команды вызвал водопад Неожиданный или, как его по-другому называют, Горбатый. Во время долгой прогулки нас одолела жажда, но с собой мы взяли природную минеральную воду «Славда», которая помогла нам освежиться.

Спустя час пешего путешествия мы добрались до водопада. Фото: Мария КАЮРОВА

Сложно было оторвать взгляд от местной красоты. Фото: Мария КАЮРОВА

Заросшие мхом базальты. Фото: Мария КАЮРОВА

Красивый скованный льдом водопад Неожиданный – это то, что каждый житель и гость Приморского края должен увидеть своими глазами. Вид могучей горы, которая несколько месяцев назад была стекающей вниз водой, наполнил меня восторгом. Мы словно оказались в царстве Снежной Королевы, которая решила поприветствовать нас белоснежными хлопьями.

Спустя несколько минут после нашего прихода пошел снег. Фото: Мария КАЮРОВА

Свежая вода помогла нам восстановить силы. Фото: Мария КАЮРОВА

Рядом с водопадом выступает камень, похожий на скалу из «Короля льва», естественно, мы не упустили возможность и сфотографировались на нем, благодаря Марии теперь каждый из нас сможет обновить свои аватары в социальных сетях. Впечатлившись красивым пейзажем, мы решили немного повеселиться. Несмотря на холод, мы сняли верхнюю одежду и пытались устоять на одной ноге, словно шаолиньские монахи.

Никто не упустил возможность сфотографироваться у замерзшего водного потока. Фото: Мария КАЮРОВА

Некоторые ощутили себя шаолиньскими монахами. Фото: Мария КАЮРОВА

После долгой прогулки сначала вверх по извилистой дороге, а потом по крутому спуску было приятно посидеть на выступающих камнях, насладиться тишиной, чистым воздухом и любоваться падающими хлопьями снега. Максим угостил всех нас чаем, рецепт которого он сохранил в секрете (но мы смогли уловить нотки шиповника и меда). А сохранить тепло напитка помог термос от генерального партнера пробега «Спортмаркет на Заре». Широкий ассортимент магазина включает в себя не только инвентарь для туризма, но и теплую одежду: куртки, обувь, термобелье.

Максим Абдразакова и Степан Здоровенко запустили дрон. Фото: Мария КАЮРОВА

Термос от магазина «Спортмаркет на Заре» сохранил тепло чая, благодаря чему мы согрелись. Фото: Мария КАЮРОВА

Теперь у каждого участника команды есть красивые фотографии для социальных сетей. Фото: Мария КАЮРОВА

НЕМНОГО РЕБЯЧЕСТВА

Вдоволь налюбовавшись местными красотами и в который раз убедившись, что природа Приморья по-настоящему умеет удивлять, мы вернулись к нашим кроссоверам. В этот раз мы решили сократить путь, и это стало для меня настоящим сюрпризом. Назад мы возвращались вверх по базальтам, держась за веревку. Высота – это один из моих страхов, но этим летом я уже взбиралась по скале, получила опыт и овладела необходимыми навыками, поэтому с легкостью преодолела это препятствие, к тому же Максим был рядом, помогал и подсказывал.

Назад мы возвращались вверх по канатной дорожке. Фото: Мария КАЮРОВА

Уходить отсюда никто не хотел, всем понравилось проводить время на природе и любоваться зимним пейзажем, поэтому мы продлили наш отдых. По дороге назад мы катались по льду, падали, смеялись и танцевали. Благодаря приятным эмоциям от прогулки, великолепных видов и шуток обратный путь показался нам короче.

Покидать это чудесное место никому не хотелось. Фото: Мария КАЮРОВА

По дороге назад мы решили повеселиться и покатались по льду. Фото: Мария КАЮРОВА

А после мы вновь насладились вкусным и горячим чаем. Фото: Мария КАЮРОВА

Дойдя до места стоянки, мы тут же запрыгнули в машины и быстро согрелись. К этому времени на Приморье опустился вечер, окрасивший небо в темно-синий цвет. Приятная усталость сковала тело, особенно ноги. Расслабившись на уютных сидениях, я и Арина решили вздремнуть, а в это время PR-менеджер «Комсомолки» Юлиана Виноградова с телефона подключилась к автомобилю и включила музыку.

Таким насыщенным и увлекательным оказался первый день нашего автопробега «Зимний тест-драйв». А впереди нашу команду ждут другие не менее интересные места, где можно с пользой для организма и эмоционального состояния провести свое свободное время.

В прямом эфире радио «Комсомольская правда» участники пробега делятся своими эмоциями и впечатлениями. Ловите волну и слушайте рассказы на:

Владивосток 90,4 FM

Уссурийск 99,4 FM

Находка 107,2 FM

Путевые заметки автопробега читайте на сайте DV.KP.RU и в соцсетях по хештегу #ЗимнийТестДрайв.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Автомобильный партнер – CHERY ЦЕНТР СВО СЕРВИС ВЛАДИВОСТОК

Генеральный партнер – Спортмаркет на Заре

Минеральная природная вода «Славда»

Топливный партнер – Сеть АЗС ННК

Сеть автокафе Coffee Machine

Бесконтактная экспресс-мойка «Лазер 360» на оборудовании LaserWash 360

Фото: Анастасия РЯЗАНОВА

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