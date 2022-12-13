Сотрудники МЧС по Камчатке спасли с дрейфующего льда собаку и воссоединили ее с товарищами

Произошло все в бухте Бабия. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

На Камчатке бездомная собака застряла на льдине и не смогла самостоятельно добраться до берега. На выручку ей пришли сотрудники МЧС России. Подробности истории рассказали в пресс-службе ведомства.

Собака сидела на льдине примерно в 80-100 метрах от берега в бухте Бабия. Она пыталась сама перебраться на сушу, но провалилась в воду и решила вернуться обратно. Все это видели очевидцы, которые и обратились к спасателям.

На помощь животному отправились три человека дежурной смены поисково-спасательного отряда ГУ МЧС по Камчатке. Водная поверхность была покрыта льдом, который частично разбили проходящие судна. Два специалиста на надувной лодке отправились выручать беднягу, пока третий тянул плавсредство.

По словам одного из участников спасательной операции Сергея Макарова, собака оказалась большой, но ее усадили в лодку и отправились на берег, правда небольшие трудности все же возникли. Как поделилась с корреспондентом «Комсомольской правды – Владивосток» представитель пресс-службы МЧС, сначала животное вело себя достаточно агрессивно, пыталось укусить специалистов, но его смогли приласкать, поэтому до самой суши оно вело себя спокойно.

Кстати, падение в воду никак не повлияло на состояние беспризорницы, она ничего не отморозила, поэтому ветеринарная помощь ей не понадобилась. На берегу собака воссоединилась со своими четырехлапыми товарищами убежала по своим делам.

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