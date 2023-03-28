Мишку зовут Бастак. ФОТО: ТК siberiantiger_center

В Приморье выпустили в лес медвежонка, которого в прошлом году нашли истощенным на помойке в ЕАО. Проведя около четырех месяцев в реабилитационном центре, он выздоровел, набрал в весе и чувствует себя нормально.

Мишку зовут Бастак. В ноябре 2023 года он был вынужден добывать еду на сельских помойках Еврейской области. Совсем слабый он не мог впасть в зимнюю спячку.

Местные жители нашли бедолагу и передали его специалистам центра «Тигр» в Приморский край. Обследование тогда показало – у юного хищника маленький вес. Нужно откармливать. Немного придя в себя, Бастак впал в спячку.

Совсем слабый он не мог впасть в зимнюю спячку. ФОТО: ТК siberiantiger_center

– В начале марта Бастак проснулся после зимнего сна и мы начали подготовку к его выпуску. Перед нами стояла задача - проверить его осторожное отношение к человеку, а также понаблюдать, насколько хорошо он добывает себе пищу. Бастак прошел все тесты на «отлично», а ветеринарный осмотр показал, что он полностью здоров. Несмотря на то, что медведи теряют до 30% веса за зиму, его вес составляет 50 килограммов – совсем немало для годовалого медвежонка. <...> Мы надеемся, что он проживет долгую жизнь на воле и больше не встретит на своем пути людей, – отметили в центре.

В «Тигре» добавили, что весна - подходящее время для начала самостоятельной жизни в природе – в лесу будет достаточно пищи. Его выпустят вдали от человеческого жилья, в глухих лесах ЕАО.

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