Во Владивостоке заработало первое в ДФО альцкафе для встреч людей с деменцией и их близких

Открытие уникального кафе вызвало огромный ажиотаж. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Во Владивостоке 26 марта открылось первое альцкафе «Незабудка» на площадке библиотеки имени Чехова. Встречу организовал фонд «Альцрус», это некоммерческая организация помощи людям. Их официальным партнером выступили АНО Центр социального обслуживания «Патронаж» и «Близкие люди». Столица Приморья стала 11 городом России, где проводят такие мероприятия. Кому и зачем нужен этот проект, насколько это актуально, «Комсомольской правде – Владивосток» рассказала координатор и директор «Патронажа» Ксения Кузьменко.

На мероприятии была обширная программа. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Открытие уникального кафе вызвало огромный ажиотаж, организаторы были приятно удивлены такому приливу заинтересованных лиц в новом городе. Им пришлось прекратить регистрацию за несколько дней до открытия, желающих помочь и провести время со своей семьей было очень много.

– Мы постарались, чтобы все прошло в теплой обстановке, по-домашнему. Учитывая наш опыт в сфере ухода, мы знаем, что подход к пожилым людям с деменцией должен быть «индивидуальным», а также необходимо проявить поддержку и их близким.

Люди приятно общались и занимались творчеством. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Мероприятие действительно прошло на высшем уровне и в очень уютной атмосфере. Музыка 40-80-х годов, чаепитие. Приятное общение, танцы и творческие мастер-классы – такая программа никого не оставила равнодушным.

Специалисты отмечают, что встречи клуба полезны и ухаживающим: можно познакомиться с другими людьми, находящимися в таком же положении, обменяться опытом, дать или получить совет и просто приятно и полезно провести время.

– Мы прошли инструктаж, провели под патронажем специалистов фонда открытие, получили базовые расходные материалы. Следующая «Незабудка» у нас на этой же площадке состоится в конце апреля. И мы уже готовимся к ней.

Ксения Кузьменко (справа) получает грамоту за сотрудничество от президента фонда «Альцрус» Щеткиной Александры. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

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