Губернатор Приморья поздравил коллектив Примтеплоэнерго с днем работника жилищно-коммунального хозяйства

Водитель погрузчика Михайловского филиала Вячеслав Дещенко и губернатор Приморья Олег Кожемяко. Фото: предоставлены пресс-службой КГУП «Примтеплоэнерго».

Торжественное собрание в честь Дня работника жилищно-коммунального хозяйства с участием свыше 300 сотрудников Примтеплоэнерго прошло в Доме культуры профсоюзов, организованное при участии Профсоюза жизнеобеспечения Приморья.

Заслуженные награды работникам Примтеплоэнерго вручили Губернатор Олег Кожемяко, председатель Законодательного Собрания Александр Ролик, заместитель председателя правительства Приморского края Елена Пархоменко, депутат Законодательного собрания, председатель федерации профсоюзов Приморья Владимир Исаков, глава Владивостокского городского округа Константин Шестаков, председатель Думы Владивостока Андрей Брик.

Заместитель председателя правительства Приморского края Елена Пархоменко. Фото: предоставлены пресс-службой КГУП «Примтеплоэнерго».

Поздравляя сотрудников с прошедшим профессиональным праздником, Олег Кожемяко подчеркнул, что сотрудники жилищно-коммунального хозяйства находятся на посту круглосуточно: и в будни, и в праздники. Губернатор отметил активное развитие отрасли и масштабную модернизацию, которую ведет Примтеплоэнерго на территории края.

– В этом году завершается строительство двух крупных современных угольных котельных в поселке Липовцы Октябрьского муниципального округа и пгт. Смоляниново Шкотовского муниципального района. Планируется установка девяти автоматизированных модульных котельных. С учетом развития газоснабжения края, приоритетным направлением деятельности становится перевод котельных на природный газ. В 2023 году в Примтеплоэнерго приступили к проектированию газовой котельной в Большекаменском городском округе. Так же в этом году будут построены модульные газовые котельные в Михайловском сельском поселении и Надеждинском муниципальном районе, – отметил губернатор.

Награждение прошло в Доме культуры профсоюзов. Фото: предоставлены пресс-службой КГУП «Примтеплоэнерго».

По словам главы края, особое значение имеет замена инфраструктуры, особенно сетевое хозяйство. В этом году в Фокино будет проложен 40-километровый водовод, который улучшит качество водоснабжения почти 20 тысячам жителей территории.

В ходе торжественного мероприятия за высокий профессионализм и добросовестный труд почетной грамотой Губернатора Приморского края награжден электрогазосварщик Партизанского филиала Примтеплоэнерго Александр Курилин. Благодарность губернатора объявлена начальнику котельной участка № 4 Находкинского филиала Евгению Большакову, мастеру теплового района «Ханкайский» Михайловского филиала Олегу Сергачеву.

Благодарственные письма Губернатора получили слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов Артемовского филиала Виталий Богатырев, энергетик «Водоканала» Спасского филиала Николай Вьюн, изолировщик Большекаменского филиала Татьяна Горбунова, старший мастер производственного участка № 3 Владивостокского филиала Константин Демин, начальник службы ГО и ЧС Дальнегорского филиала Любовь Делова, старший мастер производственного участка Владивостокского филиала Константин Демин, водитель погрузчика Михайловского филиала Вячеслав Дещенко, заместитель директора по сбыту Спасского филиала Инесса Завина, слесарь-ремонтник Арсеньевского филиала Сергей Заяц, электросварщик Михайловского филиала Александр Кафтайлов и другие сотрудники.

Губернатор края вручил сотрудникам благодарственные письма. Фото: предоставлены пресс-службой КГУП «Примтеплоэнерго».

Почетной грамотой Законодательного Собрания Приморского края награждена начальник производственно-технического отдела Артемовского филиала Анна Алекминская. Благодарностью Законодательного Собрания Приморского края награждены директор Арсеньевского филиала Николай Дузеев, руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности Спасского филиала Екатерина Подлинная, начальник отдела технической инспекции Дальнегорского филиала Андрей Сегал.

Генеральный директор Примтеплоэнерго Владимир Малюшицкий поблагодарил коллектив за личный вклад каждого сотрудника в развитие предприятия, надежность, ответственность, высочайший профессионализм и самоотверженный труд во благо людей.

Работников поблагодарили за личный вклад каждого в развитие предприятия. Фото: предоставлены пресс-службой КГУП «Примтеплоэнерго».

По словам Владимира Малюшицкого, на завершающем этапе находится процесс создания Союза работодателей Приморского края, который объединит предприятия ЖКХ и будет представлять интересы отрасли жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в вопросах увеличения заработной платы сотрудников. В июне текущего года ожидаемый рост заработной платы на предприятии составит 10%.

Председатель профсоюза жизнеобеспечения по Дальневосточному федеральному округу Светлана Кожухарь вручила Владимиру Малюшицкому Серебряный знак «За личный вклад в профсоюз» Центрального комитета Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения за активное социальное партнерство и защиту интересов сотрудников предприятия.

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