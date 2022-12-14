На Камчатке лыжники и сноубордисты застряли на 10-метровой высоте

ЧП произошло на лыжной базе. Фото: пресс-служба КГКУ «ЦОД».

На Камчатке на лыжной базе «Морозная» вышел из строя кресельный подъемник. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе КГКУ «ЦОД», по маршруту канатной дороги следовали 15 человек – лыжники и сноубордисты. Неожиданно кресельный подъемник вышел из строя и остановился. Одной из причин могла стать неисправность электрооборудования.

На подъемнике находились 15 человек. Фото: пресс-служба КГКУ «ЦОД».

О ЧП рассказали дежурной смене ПСО КГКУ «ЦОД», специалисты прибыли к лыжной базе через 30-40 минут после звонка. Застрявших над наверху людей спасли с помощью альпинистского снаряжения, всех удалось снять с подъемника, в целости и сохранности доставить на землю. Медицинская помощь никому не понадобилась.

По словам спасателя ПСО КГКУ «ЦОД» Александра Зобенько, после двух-трех заходов канатную дорогу вновь запустили, она спокойно заработала.

– Для оперативной ликвидации подобных последствий спасатели ПСО регулярно проводят тренировки на этом подъемнике, – добавили в пресс-службе.

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