Родилась в тишине, но громко заявляет о себе: глухая красавица из Владивостока покоряет шоу-бизнес

Фотография Татьяны с конкурса «Миссис Россия-2014». Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Татьяна Кожевникова родилась во Владивостоке и с самого детства ее окружает тишина, она ничего не слышит, но несмотря на это она покоряет Москву и заявляет о себе на всю страну. Приморская красавица уже успела сняться в кино, поучаствовать в конкурсах красоты, записать альбом с продюсером «Блестящих», а теперь еще и подписала контракт с одним из самых популярных и крупных блогерских сообществ. Как ей все это удается? «Комсомолка» пообщалась с Татьяной, она с удовольствием поделилась секретами успеха.

– Татьяна, расскажите, почему вы решили подписать контракт с Insight People? Какие ставите перед собой задачи? Чего нам ждать?

– В прошлом году меня пригласили на их мероприятие, из Москвы приехали популярные блогеры. Я со всеми познакомилась, мне рассказывали о проекте, поняла, что это очень интересно. В этом году мне прислали аккаунт резидента и продюсера Insight, я рассказала об этом своему другу, он предложил пойти туда и познакомиться лично. Даже сказал, что переводчик не понадобится, переведет все сам. Я сомневалась, стоит ли идти? Но все-таки решилась, рассказала о себе, показала все мои материалы, ссылки на интервью. Все это отправили в продюсерский центр в Москве. Было так страшно, терзала себя вопросами, примут меня или нет. Прошло где-то 3-4 дня, точно не помню, тогда пришел ответ. Я стала частью блогерского сообщества.

Татьяна с продюсером Иваном Юрченко во Владивостоке. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Как вы считаете, чем для вас будет полезен этот проект?

– Однозначно полезен. Здесь можно многому научится, знаю, что из-за моих проблем со слухом будет нелегко, но я буду стараться. В мире глухих и слабослышащих есть много талантливых людей, но они сидят в тени, боятся выйти на свет. Я смелая и верю в себя, а главное у меня есть замечательные талантливые друзья. Кстати, моя подруга Алина тоже ничего не слышит, но она стала блогером и подписала контракт. Так что мы заявляем о себе и показываем пример другим.

– Как проходит ваша работа, как общаетесь с ребятами, кураторами?

– У меня есть друзья глухие и слабослышащие, которые меня поддерживают во всем и помогают, поэтому мне не так трудно, как могло бы быть. Я только недавно вступила в это сообщество блогеров, поэтому не могу подробно рассказать о том, как проходит моя работа, но я стараюсь успевать во всем. В общении с кураторами и другими участниками проекта мне помогает мой хороший друг Сергей, он мой переводчик, а также я умею хорошо читать по губам, с речью у меня проблем нет.

– Как бы вы описали ваш контент?

– На данный момент я формирую стиль контента, стараюсь прийти к тому, чтобы он был познавательным, но при этом с долей качественного юмора.

– Кто ваша основная опора и поддержка?

– Моя опора – это мечты и стремления к своим целям, благодаря продюсеру и моим замечательным друзьям, которые помогают мне во всем, все идеи воплощаются в реальность. Без них я бы, возможно, уже сдалась.

– Какие успехи и награды уже есть за вашей спиной?

– В 2013 году я победила в конкурсе «Миссис Приморья», а в 2014 году «Миссис Россия», хотела участвовать в «Миссис вселенной», но не получилось уехать в США по семейным обстоятельствам. В 2015 году я получила диплом от администрации «Есть за что» и «Молодежная Инициатива».

«Миссис Приморье-2013». Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Какая у вас сейчас аудитория? Как бы вы описали ваших подписчиков?

– На данный момент большинство моих подписчиков глухие и слабослышащие, друзья и блогеры. Есть конечно же и обычная аудитория. На меня подписываются даже некоторые звезды кино и шоу-бизнеса.

– Вы когда-то рассказывали, что хотите снимать фильмы. Эта мечта сбылась? Строите планы на кинематограф?

– Мечтала я с самого детства, даже написала сценарий к своему фильму, но, к сожалению, снять его так и не удалось. Но мне посчастливилось побывать актрисой в короткометражном фильме «Эдем» и нескольких музыкальных клипах, а также в короткометражках. Мечта выйти в большое кино пока что не сбылась, но я про нее не забываю.

– Что бы хотели донести девушкам, которые боятся или стесняются заявить о себе, как это сделали вы? В чем секрет такой смелости и веры в себя?

– Я бы хотела сказать, если у вас есть талант, не стоит стесняться, молчать и прятать его, лучше показать его миру, ведь у вас в глубине души живет эта мечта, а жизнь одна. После того как вы откроетесь людям и будете активно заявлять о себе, это окружение превратиться в вашу мотивацию и будет двигать вас дальше. Самое главное любить себя и быть уверенной, тогда твой успех гарантирован, а также важно слушать свое сердце. Многим людям трудно избавиться от страха, у меня тоже такое бывает, главное – это начать действовать. И не забывайте о любимых людях, которые всем сердцем верят в вас.

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