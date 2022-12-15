Бренд-шеф ресторана Zuma подскажет приморцам, как разнообразить новогоднее меню

Эфир состоится в пятницу, 16 октября Фото: Александр ХИТРОВ

Каждый Новый год мы украшаем стол традиционным оливье, селедкой под шубой и всегда думаем о том, как разнообразить праздничное меню и приготовить что-то новенькое. Сейчас создать что-то оригинальное стало проще: и выбор продуктов больше, и различных рецептов можно найти множество. О семейных новогодних традициях и о том, какими блюдами удивить своих гостей, завтра, 16 декабря, расскажут директор ресторана Zuma Мария Иноземцева и бренд-шеф ресторана Егор Анисимов.

Ответы на эти вопросы вы сможете узнать во время эфира, который можно посмотреть по этой ссылке.

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