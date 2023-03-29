Истощенный тюлененок погиб в центре реабилитации во Владивостоке

Погибший Лакис. Фото: t.me/tulandvsevse

Один истощенный тюлененок погиб во Владивостоке, еще двух крошек пытаются спасти. Скорее всего, к берегу их отнесло на льдине. В это время ледовая корка активно расходится, и нередко малышей уносит от родителей. О спасении мормлеков рассказала в своих социальных сетях глава приморском реабилитационном центре для морских млекопитающих «Тюлень» Лора Белоиван.

Пеструю нерпу Лакиса нашли 23 марта в бухте Патрокл. С самого начала было понятно, что с 11-килограммовым самцом что-то не то.

– Если кто-то думает, что это отличный здоровый тюлень, то увы. Видите белое пятно на его лице? Это главный и самый быстрый маркер неправильности всего, что с юным мормлеком происходит. Здоровый правильный тюлень начинает линять с мордочки, а не наоборот. Качество линьки вообще на многое указывает. Почти все наши мартовские пациенты отмечены белым пятном ювенильного меха на морде. К этому пятну идут в комплекте: истощение, обезвоживание и целый букет прицепившихся болячек.

У животного долгое время держалась температура, которая ничем не сбивалась. Лакиса пытались спасти, но перитонит (как показало дальнейшее вскрытие это было именно тяжелое воспаление внутренностной брюшины) не дал шансов на жизнь. Кроме того, желудок оказался насквозь проколот. Что стало причиной, не известно, но специалисты предполагают – причинить вред мог шип креветки. Также в желудке оказалось много камней разного диаметра, один провалился по пищеводу и закупорил переход из тонкого кишечника в толстый.

Сейчас в центре реабилитации находятся два тюлененка: восьмикилограммовый Челюскин, которого нашли в районе Диомида, и десятикилограммовая Фея с одного из островов города. Обоих нашли в начале 20-х чисел марта. Их состояние не самое лучшее (например, сильный недовес у обоих мормлеков – к этому возрасту норма составляет 25-30 килограммов), однако надежда на спасение все еще есть.

Фея. Фото: t.me/tulandvsevse

И многие задаются вопросом, а что делать, если нашел ларгу?

– Многие думают, что тюленята оказываются на берегу, потому что их «выбросило», и стараются им «помочь» – оттащить обратно в море. На самом деле, тюленята выходят на сушу сами, иногда из последних сил. Единственная помощь, которую им надо оказать, это без резких движений отойти подальше (как здесь), позвонить в реабилитационный центр и сбросить нам на вотсап точку геолокации.

Телефоны центра «Тюлень»: +7 (914) 706-51-64, +7 (914) 663-51-01.

Челюскин. Фото: t.me/tulandvsevse

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