Певцы, поэты и танцоры: инспектор ГУФСИН развеяла мифы и представления о работе одного из самых строгих ведомств

Творческий человек даже к строгой работе подходит с любовью. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Что вы представляете, когда слышите аббревиатуру ГУФСИН? Наверняка воображение рисует картинки, связанные с тюрьмой, заключенными, дубинками и хмурыми лицами. И вправду, что еще может ассоциироваться с ведомством, которое контролирует исполнение уголовных наказаний. Как оказалось, мнение большинства на этот счет ошибочное. Разрушила стереотипы и корреспондента «Комсомольской правды – Владивосток» 35-летний инспектор отдела воспитательной и социальной работы с личным составом ГУФСИН Юлия Шепотатьева. Уже второй год подряд она становится победителем дальневосточного вокального конкурса. Об этом и о другой, творческой стороне жизни сотрудников, – в материале «Комсомолки».

Юлия Шепотатьева на службе. Фото: Анна СОБОЛЬ

«А ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ»

Творческий путь самой Юли начался в раннем детстве. Уже в три года маленькая девочка исполняла знаменитую песню «Валенки» на сцене в ГУФСИН. Это был самый первый выход к зрителям, который стал далеко не последним.

– Дядя был начальником исправительной колонии. Когда пришло время очередного конкурса, он предложил коллегам взять и меня «в программу». Детей тогда участвовало мало, хотя вообще номеров было много. И меня в итоге взяли, и я победила! И с тех пор я стала участвовать там в фестивалях художественной самодеятельности вплоть до 11 класса. Потом я, поступив еще тогда в ДВГУ, переехала во Владивосток, и продолжала ходить на мероприятия. Это замечательный коллектив, который стал моей второй семьей.

Когда Юля начала петь, она не помнит. Говорит, что очень давно. Любовь к вокалу привили мама и бабушка. Первая поет всю жизнь – в творческих коллективах, а вторая и вовсе была замечательной частушечницей – в детстве с маленькой Юленькой было спето немало песенного фольклора.

– Специального образования у меня, к сожалению, нет. Но когда я приехала учиться, то сразу же приобщилась к творческому коллективу «Покров». Сейчас это заслуженный народный коллектив Приморского края. Пять лет я, можно сказать, прожила с ними, пела, ездила в командировки и по нашему краю, и заграницу.

Выступление Юлии в 2010 году. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

«НАША СЛУЖБА И ОПАСНА, И ТРУДНА»

Время шло, и у Юли появилась своя семья. Тогда она, можно сказать, «отошла от дел» и занялась рутинной домашней суетой и обязанностями. В один из таких обычный дней раздался телефонный звонок – позвонили и буквально на удачу предложили занять место ушедшего с должности сотрудника культурного центра при ГУФСИН Приморского края. Случилось это в 2011 году. В 2012 году женщина уже поступила на службу в это же ведомство.

– Наш труд очень тяжелый эмоционально, физически и психологически. И нам всем нужна разгрузка. Именно поэтому для личного состава ведомства на постоянной основе проводятся концерты, мероприятия и выступления. Мы даже ищем таланты среди коллег. У нас есть и поэты, и танцоры, и певцы, и музыканты. Они всегда рады участвовать в самодеятельности, хоть и вырваться из рабочей рутины порой так тяжело. И если сначала уговорить кого-то на участие сложно, то после мероприятия люди выходят из зала с горящими глазами и просят обязательно их звать еще и еще. В этом отчасти и заключается моя работа – организовывать для сотрудников ведомства другую сторону их рутинной жизни на работе.

За столько лет службы в ведомстве Юлия успела раскрыть несчетное количество талантов. Конечно, не все и не сразу соглашаются показывать своих «скелетов в шкафу», но для инспектора отдела воспитательной и социальной работы с личным составом это не преграда. Юлия говорит, что даже и представить не могла, сколько разносторонних и творческих личностей трудятся с ней «под одной крышей» – от инспектора охраны-танцора до офицера-поэта. Выискивать эти таланты – скрупулезная работа, которая требует времени и особого подхода.

– Если бы эта работа не была такой, я не думаю, что я выдержала здесь хоть сколько-то времени. Это тяжелый труд: работа с людьми, которые контактируют с осужденными, а это сложно. Все осужденные разные, у каждого свои жизненные ситуации, а наша функция, если так можно сказать, «перевоспитать» их, – поделилась Юлия Шепотатьева.

Личности в ГУФСИН, как оказалось, работают разносторонние! Фото: Анна СОБОЛЬ

Изначально работать в ГУФСИН Юля вообще пришла из-за творческого коллектива, который здесь уже был – это ВИА «Бриз», руководительницей которого является Раиса Билим. Она, кстати, и позвала девушку в 2011 году в культурный центр.

– Хоть и взаимодействуем мы мало, в основном во время мероприятий, мне всегда приятно работать с этими людьми, – рассказала Юлия.

Еще одним решающим фактором стал музей в ведомстве, которым инспектор сейчас активно занимается. Это отдушина, сравнимая разве что только с пением.

– Люблю копаться в архивах, структурировать, искать фотографии и выискивать интересные факты. У меня на это все остается не очень много времени, но я изо всех сил стараюсь уделить этому делу как можно больше внимания – очень люблю историю. Важно знать, что было до нас.

В беседе инспектор неоднократно упоминала о сложности работы в ведомстве. В какой-то момент женщина даже призналась, что бывают дни, когда буквально опускаются руки – сидишь и понимаешь, что «нет света в конце тоннеля». И даже тогда ее спасает одно из любимых хобби – вокал. Прямо во время обеденного перерыва Юлия может удалиться в какое-нибудь укромное помещение и начать заливисто петь.

– После этого у меня появляется столько энергии, я могу на этом заряде неделю отпахать не глядя! Могу иногда встать из-за компьютера и начать танцевать возле стола, и тогда моя коллега говорит: «какая же ты сумасшедшая!». Естественно, все это по-доброму. Если бы здесь был другой коллектив, я бы точно не смогла тут работать.

Кстати, за 11 лет работы Юлия Шепотатьева уже успела дослужиться до капитана внутренней службы.

Юлия занимается любимым делом – поиск фотографий в архивах для оформления нового стенда. Фото: Анна СОБОЛЬ

«ГЛАВНЕЙ ВСЕГО ПОГОДА В ДОМЕ»

У Юлии прекрасная семья: муж и трое ребятишек – две девочки 12 и 7 лет, а также младший сын 5 лет. Более того, многодетная мама в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» обмолвилась, что не против еще одного «похода» в роддом.

Супруг Юлию во всем поддерживает и даже готов сам выполнять все домашние дела, пока жена занимается любимым хобби. Кроме пения, кстати, сотрудник ГУФСИН еще и шьет. Свой костюм для выступления в конкурсе вокалистов Юлия придумала и создала сама – по ночам на швейной машинке дома, пока все остальные члены семьи спали, конкурсантка корпела над нарядом. Он идеально подходит к тематике песни, более того, сшит из натурального материала – льна, что еще больше погружает зрителей в атмосферу.

Дети, кстати, пока по стопам мамы не пошли. Старшая дочь более закрытая и стеснительная, но при этом отлично рисует – занимается этим увлечением. Средняя дочь ходит на танцы. А вот задатки певца, как говорит Юля, есть у младшего сына.

Поддерживают Юлии и родители, которые всегда болеют за дочь и обязательно ждут фото и видео с концертов. Они очень любят, когда Юля поет, и гордятся ее достижениями.

– Если бы все было иначе, наверно не было бы у меня семьи. Или мне бы просто пришлось закрыть рот и никогда не петь, не шить и ничего. Муж – мой самый главный поклонник. Он во время конкурсов отменяет всю свою работу и старается мне всячески помогать, всегда идет навстречу, создает все условия, чтобы я занималась своим любимым делом. В этом плане мне очень повезло, – смеется собеседница.

Семья Шепотатьевых. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Кстати, наставником, поддержкой и опорой для инспектора ГУФСИН стала Раиса Билим, о которой мы упоминали ранее. Она то и предложила два года назад первый раз поучаствовать в конкурсе вокалистов «Голоса Приморья». И с первого раза учитель попала в точку – Юлия заняла первое место в своей возрастной группе и увезла победу в Приморский край.

– Конкурс – это интересная история. Впервые я приняла участие в нем в 2022 году, и это было спонтанно. Я увидела где-то информацию, спросила у Раисы: «давай поучаствуем?». И мы поучаствовали. Я тогда тоже сшила платье себе в народном стиле, спела и победила.

«ГОЛОСА ПРИМОРЬЯ»

В 2023 году мероприятие уже в 30 раз объединило талантливые коллективы и исполнителей. В этот раз на сцену вышли более 300 артистов как из Приморского края, так и из Хабаровска, Сахалина, Биробиджана.

Идея участвовать, как и в первый раз, тоже возникла спонтанно. Никаких надежд на победу не было, было только огромное желание стать частью масштабного мероприятия, куда съезжаются вокалисты и артисты со всего Дальнего Востока.

Предшествовала конкурсу длительная подготовка. Вместе с наставником через день в течение месяца Юлия упорно репетировала, чтобы добиться правильного звучания голоса и интонирования под аккомпанемент гитары Андрея Кошеля и аккордеона Ульяны Семененко.

Момент из выступления. Фото: Приморский краевой центр народной культуры.

Готовясь к конкурсу, Юлия даже и не думала, что второй год подряд станет лауреаткой I степени, выступив с «Песней Марьи». Получается, что старания не прошли даром: благодаря грамотному сочетанию хрустального тембра вокалистки, чистоты интонации, чуткого аккомпанемента, а также стилизованных костюмов, номер получился цельным и не оставил равнодушным ни зрителей, ни членов жюри. А в жюри, как рассказала Юлия, сидели настоящие профессионалы своего дела.

– Живая музыка всегда трогает людей сильнее, чем электронный минус. Практически у всех он и был. У нас было по-другому. Мы много занимались, чтобы прийти к тому варианту, который бы понравился всем. И у нас, я думаю, получилось, – рассказала победительница.

Награждение победительницы. Фото: Приморский краевой центр народной культуры.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

– Самое главное – обязательно и безусловно любить то, что ты делаешь. Тогда времени будет хватать на все. Еще одна составляющая успеха – поддержка близких людей. Если мы говорим об успехе касаемо конкурса, то мои победы простым везением, конечно, не назовешь. Это огромная работа: помощь наставника-вокалиста, продуманное до мелочей выступление, сплоченный и готовый ко всему коллектив и, самое главное, безграничная любовь к вокалу! Это должно откликаться внутри. Если это идет от души, то, мне кажется, это уже 50 процентов успеха, – подытожила Юлия.

Заслуженная награда. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.