Сотни километров под колесами и морской пейзаж: как «Комсомолка» покоряла бухту Теляковского

Ничто не помешает нашей авантюре! Фото: Мария КАЮРОВА

На четвертый день автопробега «Зимний тест-драйв» команда «Комсомолки» отправилась покорять широту и необъятность Приморья. В 8 часов утра наши экипажи выехали из Владивостока в Хасанский район. Поездка в южную часть края, к зеленым соснам и живописным здешним пейзажам, ожидалась долгой и непростой. Сквозь гололед, холод и ветер мы преодолели наш путь. О том, как мы оставили под колесами сотни километров, пробираясь в бухту Теляковского – читайте в материале корреспондента Кирилла Самойлова.

Путешествие началось ранним утром. Место встречи – заправка ННК на выезде из города. На АЗС мы запаслись кофе, чтобы взбодриться и набраться сил перед автопутешествием. Как истинный ценитель отмечу, что здесь напиток вкусный и качественный всегда.

Кофе марки Kohimotsu готовится в современном кофейном автомате. 150 автозаправок ННК готовы предложить водителям специально разработанный бленд зернового кофе со сбалансированным миксом колумбийской арабики в сочетании с крепкой и пряной робустой.

Кофе от ННК дарит бодрость и заряд энергии на весь день. Фото: Арина ЛЕВАДНЯЯ

Можно выбрать для себя американо и насыщенный эспрессо, классический капучино, латте и флэт-уайт, используя «живое» молоко и бесплатные сиропы (топпинги).

Баки заполнены, заряд бодрости есть, теперь нужно позаботиться о себе – мы заехали в Coffee Machine и плотно подкрепились. Цезарь с морепродуктами и веганский ролл снабдили меня энергией на длинные грядущие часы, ребята тоже остались сытые и довольные. Можно смело двигать на юг.

Хорошо подкрепившись, мы отправились в путь. Фото: Мария КАЮРОВА

От нас до села Рисовая Падь в Хасанском районе больше двухсот километров. На наших кроссоверах их можно быстро пройти за несколько часов, но после села Раздольное трасса превращается в натуральный каток – последствия недавнего снегопада. Несмотря на то, что техника у нас надежная и проходимая, двигаться лучше плавно, риск на дороге – лишнее.

Дорога была непростая, но красивая. Фото: Мария КАЮРОВА

Укомплектованные, мы изначально готовились к суровым условиям. За бортом -20 градусов. Колеса штурмуют ледяную дорогу, но умный режим в нашей Chery делает путешествие спокойным и плавным. TIGGO 8 PRO MAX – это полноприводный кроссовер, под капотом у которого 200 «лошадок». Салон демонстрирует элегантность и удобство, он вместителен, есть дополнительный ряд сидений. Поэтому можно передвигаться большой и шумной компанией, с комфортом разместятся даже восемь человек, впечатляет, правда?

Иногда мы делали перерывы, чтобы перевести дух от захватывающих пейзажей. Фото: Мария КАЮРОВА

На фоне расположились сопки, бесконечные долины и замерзшие водоемы. На склонах и деревьях этих мест лежит снег. С возвышенностей открываются потрясающие виды на бухты и заливы. Смотря на море, самому невольно хочется пить, тем более сухой холодный воздух всегда вызывает чувство жажды. Чтобы ее утолить, мы по доброй традиции взяли с собой природную минеральную воду «Славда». Ее добывают в экологически чистых районах Приморья, благодаря чему у воды оптимальный уровень pH и так много полезных микроэлементов в составе. Все это помогает поддерживать организм в тонусе.

Наш верный друг и помощник – «Славда». Фото: Мария КАЮРОВА

Чтобы не соскучиться в дороге, мы играли в «города» по рации. Наши спутники приморские блогеры Руслан и Екатерина Бугаец и экстремал-путешественник Максим Абдразаков, подбирали слова быстрее пули, поэтому нам пришлось поспевать за ними.

ВОТ ОНИ – МЕСТА ДЛЯ РАЯ

В середине дня мы прибыли в Андреевку. Три основные точки, которые предстояло покорить, – дом-замок Яна Янковского, кладбище кораблей в бухте Витязь и сосновая роща в бухте Теляковского – главная доминанта этих мест.

После населенных пунктов трасса превратилась в настоящую полосу препятствий. Лед сменили острые камни, наш TIGGO 8 PRO MAX и с этой задачей справился отлично, полный привод и большой клиренс на бездорожье – то, что нужно. А опытный водитель-проводник, бессменный участник автопробегов Юлиана Виноградова объезжала препятствия с точностью ювелира.

Габариты постройки впечатляют. Фото: Мария КАЮРОВА

В первую точку доехали без проблем. Перед нами усадьба графа Янковского – постройка 19 века в стиле модерна, с элементами замковых сооружений. Долгое время это место оставалось заброшенным, но в 90-е его взяли под государственную охрану как памятник регионального значения.

Мы зашли в дом Янковского и сделали пару кадров. Фото: Мария КАЮРОВА

Аккуратно зашли на территорию, ведь мы находимся в историческом месте. Уютно, наверное, жилось Янковскому. Увы, сейчас и не понять, какое убранство здесь было, но большие окна и планировка намекают на приятный и стильный интерьер.

Удивительное здание! Фото: Мария КАЮРОВА

К слову, сам владелец занимался оленеводством – довольно специфичной, но прибыльной деятельностью. Но сегодня тяжело сказать, что здесь когда-то паслись парнокопытные. Вид из здания открывается шикарный – прямо на морскую гладь и застывшие навеки корабли.

Наш Chery справится с любым бездорожьем. Фото: Мария КАЮРОВА

Немного полюбовавшись необычной стоянкой некогда величественных судов с берега, отправились дальше.

Метр за метром мы уверенно шли на сопку, иногда останавливаясь на красивых видовых площадках, чтобы сделать на память снимков. За бортом где-то минус 15, на высоте шквальный ветер пробирает до дрожи. Термобелье и экипировка от магазина «Спортмаркет на Заре» позволили нам долго сохранять тепло и делать потрясающие кадры.

Абсолютно сказочное место. Фото: Мария КАЮРОВА

Наконец, мы добрались в точку X. Здесь, во внутренней акватории залива Петра Великого, располагается потрясающая бухта Теляковского. Узнаваемое своей сосновой рощей место известно каждому жителю Приморского края.

С обрывистых скал свисают могильные сосны – они-то и делают мыс уникальным, подпитывая красотой и шармом это пространство. Если осторожно спуститься на край, то можно полностью рассмотреть красоты. Белые камни обнесены наледью, волны неторопливо бьются о берег.

Мы влюбились в эти сосны с первого взгляда. Фото: Мария КАЮРОВА

Прозрачная вода манит купальщиков таинственностью. Несмотря на то, что глубина лагуны достигают 38 метров, дно можно рассмотреть даже с высоты пятиэтажного дома. Но стоит обратить внимание, природа здесь не только красивая, но и дикая, в море можно встретить акул, поэтому во время пляжного сезона бдительность не помешает.

Дикий закоулок нетронутых мест. Фото: Мария КАЮРОВА

Напротив отвесной скалы – окутанный легендами остров Томящегося сердца. Внутри одной из природных ванн находится камень в необычной форме, который при ударе волн издает звуки, так похожие на сердцебиение.

Бухта Теляковского манит своей таинственностью. Фото: Мария КАЮРОВА

Обратный путь тоже был непрост. На этот раз аккуратно пришлось спускаться. Зато мы можем с уверенностью сказать, что наш автомобили с гордостью преодолеет любые препятствия будь то огонь или вода, наледь или сопки.

Прощание проходило долго. Фото: Мария КАЮРОВА

Несмотря на большие дистанции, в баке нашего TIGGO еще оставалось немало топлива. Все потому, что расход бензина у этого агрегата составляет лишь 6,2 литра на 100 километров на трассе.

Обратный путь через кочки и бугры нам дался непросто. Фото: Мария КАЮРОВА

ПОСЛЕ ТЯЖЕЛОГО ДНЯ – КОМФОРТНЫЙ ОТДЫХ

За весь день мы немного утомились: от эмоций, драйва, движения и веселья. Мы решили остановиться на базе отдыха «Русь». Здесь нас ждали просторные номера (памятники зодчеству!), сытный ужин и игры на гитаре. Об этом по порядку.

В конце поездки нас ждало спокойствие и благодать. Фото: Мария КАЮРОВА

Летом место привлекает отдыхающих со всего Дальнего Востока, но «Русь» намерена шагать дальше, чтобы гости наслаждались морем и зимой.

Будущий бассейн на базе “Русь” заработает уже в марте. Фото: Мария КАЮРОВА

– На территории расположено 32 номера, 30 – стандартных с двуспальными кроватями, и есть отдельный дом с VIP-номерами, расположенными на двух этажах. Вместимость базы составляет при полной загрузке 90 человек, – отмечает управляющий базой Артем Гребнев. – В начале марта мы откроем теплый застекленный бассейн, который будет работать круглогодично. На берегу озера две закрытые беседки с чанами, наполненными горячей водой. Можно пожарить шашлыки, искупаться, отдохнуть.

А это ресторан, в котором нас кормили вкусной едой. Фото: Мария КАЮРОВА

Собственный закрытый пляж, баня, простор, природа… Это лишь немногое из того, чем может похвастаться это место. К следующему зимнему сезону здесь планируется построить горку, чтобы скатываться прямо на заледеневший водоем, где устроят каток. Коньки база будет выдавать напрокат.

И каток здесь тоже есть! Фото: Мария КАЮРОВА

Нельзя не отметить и кухню – тоже большое достижение «Руси». Команду автопробега добротно накормили, причем самыми разными блюдами: от борща до карбонары. После приятного чаепития мы достали гитару и устроили теплые и уютные посиделки.

Приближаемся к Новому Году вместе с командой автопробега. Фото: Мария КАЮРОВА

Приятным окончанием дня стал горячий душ и крепкий сон на просторной двуспальной кровати. Окунуться в дрему помогла и атмосфера, приятный запас древесины буквально окутал комнату. На следующий день мы отправились в Уссурийск за приключениями, о которых расскажем в следующем материале. Цените отдых!

Верный спутник нашего путешествия. Фото: Мария КАЮРОВА

В прямом эфире радио «Комсомольская правда» участники пробега делятся своими эмоциями и впечатлениями. Ловите волну и слушайте рассказы на:

Владивосток 90,4 FM

Уссурийск 99,4 FM

Находка 107,2 FM

Путевые заметки автопробега читайте на сайте DV.KP.RU и в соцсетях по хештегу #ЗимнийТестДрайв.

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Минеральная природная вода «Славда»

Топливный партнер – Сеть АЗС ННК

Сеть автокафе Coffee Machine

Бесконтактная экспресс-мойка «Лазер 360» на оборудовании LaserWash 360

Фото: Анастасия РЯЗАНОВА

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