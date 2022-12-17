Не сломаться и остаться собой: постановка по знаменитой повести «Чучело» произвела фурор в столице Приморья

Премьера спектакля «Ленка» состоялась 26 ноября 2022 года. Фото: Ольга КОСТЕНКО

О спектакле «Ленка» в театре Молодежи, кажется, знал весь Владивосток. В день премьеры, покупая цветы в Семеновском пассаже, разговорились с милой продавщицей, которая помогала сыну выбрать букет.

– А вы знаете, что они сегодня дают? Вы только не плачьте на спектакле… – сказала она.

– Почему мы должны плакать? – уточнила я.

– Ну что вы! Такая история! Когда в детстве фильм смотрела – плакала, – поделилась женщина.

Но ничего похожего на фильм «Чучело» в «Ленке» не было. Актеры, режиссер, драматург, художники создали свою, уникальную постановку. Да, проблема, поднятая в спектакле, которая лежит на поверхности – это травля ребенка одноклассниками – буллинг, говоря современным языком. Сейчас общество много говорит об этом, проводят профилактические беседы в школах, регулярно поднимают тему в СМИ. Но проблема продолжает существовать. Человек большой, маленький, не большой не маленький – взрослеющий, понимает что-то только когда ситуация случается с ним. Когда прочувствует на себе. К сожалению, никак по-другому. Но ведь нельзя подвергать каждого травле и оскорблениям, чтобы он понял, что это ужасно, и не повторял. И как здорово, что у нас есть театр, в котором можно посмотреть со стороны, при этом эмоционально погружаясь, сопереживая или безопасно примеряя на себя тот или иной опыт.

«Кто не с нами – тот против нас». Фото: Ольга КОСТЕНКО

О спектакле для подростков должны в первую очередь говорить сами подростки:

– Всем идти на «Ленку»! – написал мой 14-летний сын одноклассникам во время антракта.

– Это супер! Мам, надо обсудить. Пошли в кафе, – первое, что проговорил ребенок, выйдя из театра. Через пять минут: – Знаешь, а я сначала думал, что это взрослые, а это всего 6 класс, и им по 12 лет! Персонажи мне понятны, такие и среди нас есть. А в чем правда для Димки? А почему так поступила Шмакова? Почему знала и не рассказала?

Мы поспешили по подземному переходу в книжный магазин, ведь первое, что мы сделали после спектакля, это купили повесть «Чучело». Помимо нас, прохожие в тот вечер тоже, кажется, только и обсуждали, что нашумевшую премьеру.

Дедушка Лены рассказывает о приезде внучки. Фото: Ольга КОСТЕНКО

РАБОТА НАД СПЕКТАКЛЕМ ШЛА ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ДРАМАТУРГОМ

Первоначальный текст повести переработан под современное восприятие и под театральную постановку. Так появился образ Рыжего, и персонажей стало значительно меньше. Режиссер Павел Макаров подчеркнул, что работа шла в прямом взаимодействии с драматургом Гулей Насыровой.

Сюжет постановки удачно связан с сегодняшним днем и Владивостоком. Современная девочка приезжает к дедушке и живет на острове вблизи города. Ей предстоит пойти в школу, где все незнакомые, а между сверстника уже сложились взаимоотношения. Так же, как и Лене Бессольцевой, ей предстоит быть новенькой в классе. Для девочки из прошлого, для девочки из настоящего и из будущего тоже важно понимать, что ты не одна встречаешься с такой сложной ситуацией. Посмотреть, как поступала другая.

ЗРИТЕЛИ О СПЕКТАКЛЕ И ПЕРСОНАЖАХ

Через пару часов после спектакля сын неожиданно заявил, что понял, почему Димка так поступал. Следует отметить, что Сергей Рюмкин, исполнитель роли Димки Сомова, отмечен как смелый актер с очень запоминающимся персонажем. К его герою много-много вопросов, которые обдумывались долгое время. Сергей смог своим героем зародить в детских сердцах сомнение – «А он действительно негодяй, или запутался? А как я бы поступил на его месте?»

Кроме подростков впечатлением от спектакля « Ленка» спешили поделиться и взрослые.

– Моя Маша просто в восторге! От сюжета, от того, что актеры по залу передвигались. Особенно когда парень, который главного героя играл, пришел в бельэтаж во время спектакля, а действие продолжилось, все происходило уже рядом с ней... В общем, она очень прониклась, – получила я отзыв от мамы 16-летней девушки. – Такой разрыв шаблонов получился между тем, какие привыкли видеть спектакли, и тем, как можно. Эффект 3D у меня получился. Интересная подача. Нам не просто показали, а вовлекли в действие.

В общем, после спектакля в их семье было что обсудить.

Контейнер и турники – минимализм в декорациях не отвлекает от смысла. Фото: Ольга КОСТЕНКО

«ЛЕНКА» – АКТУАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА

Для современных театральных постановок характерна минималистичность в декорациях. Больший упор делается на форму подачи. В спектакле контейнер, как основная декорация на сцене. Он же и школа с классом, и дом Бессольцевых, и дом Димки, и парикмахерская. Для меня считался как символ ограниченного и шаблонного. И музей коллекции картин дедушки Лены, но вот контейнер уже открыт и светел. Что-то изменилось. Турники и их четкие линии. Лица актеров перепачканы в белом. Напоминают кукол или манекенов. В чем-то одинаковые. И по поступкам, и по мышлению. Кроме Ленки. У нее лицо теплое и шапка красная среди всего серого. Эмоциональная, задорная с горящими глазами Ленка в исполнении Олеси Белоконь. Да, у Олеси своя Лена Бессольцева, ни на кого не похожая, уникальная.

Бельевые веревки, натянутые через весь зал. Они соединяли партер и бельэтаж и совсем не чувствовалось разницы, с какого места ты смотришь спектакль.

Не могу выделить главную роль в этом спектакле, несмотря на заявленные в описании спектакля. Несколько слов скажу лишь.

Н.Н. Бессольцев в исполнении Андрея Трофимова. Фото: Ольга КОСТЕНКО

Андрей Трофимов в роли дедушки. Его герой такой настоящий. Дедушка, который любит, поддерживает, направляет. Невероятно добрый, душевный, трогательный и с огромным сердцем. Как у него получилось это передать детям за несколько выходов на сцену – для меня загадка.

Герман Авеличев и его Рыжий. Собирательный образ такого злого шута. У Германа получилось показать его отлично. Такой внешне мерзкий персонаж с добрым сердцем, умеющий признавать свои ошибки и думать.

Дарья Мухортова до конца осталась «Железной кнопкой» без единой внешней эмоции. Все четко квадратно, ни шага в сторону, по правилам. У меня – взрослой – сердце сжалось от такого образа. Сыграно отлично! Дарья открывается зрителю еще одной гранью актерского таланта.

Анастасия Кошарнова красивая и надменная. Образ прекрасно считывается для современного общества. К ее персонажу Шмаковой тоже много вопросов. И все же Анастасия благодаря своему персонажу заставила ребят думать.

Шмакова и Валька в исполнении Анастасии Кошарновой и Дениса Лашко. Фото: Ольга КОСТЕНКО

Персонаж Дениса Лашко. По всем формальным признакам его герой – подлый мальчишка, который совершает злые поступки – должен отталкивать. Но Дениса дети пытались понять и оправдать. Вопросы «Как?» и «Почему?» пока остались без ответа.

Девочку из современности сыграла Анфиса Данилова. Молодая и талантливая актриса. Наблюдать за ней, как она растет в профессии, одно удовольствие.

Девочка из настоящего Катя Г. и Лена Бессольцева. В исполнении Анфисы Даниловой и Олеси Белоконь. Фото: Ольга КОСТЕНКО

НА «ЛЕНКУ» НУЖНО ХОДИТЬ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ

На этот спектакль нужно ходить вместе. Всем классом или родителям с детьми. А после обязательно обсуждать. И поверьте, чем больше тема затрагивает маленьких взрослых, тем охотнее они ее обсуждают и идут на контакт. А нам – родителям, классным руководителям, учителям – необходимо знать, чем живут наши дети, на каком языке они разговаривают.

А еще то, что внутри осталось. Мне рассказали историю про человека и его поступки, про ответственность за свои решения. Про смелость. Важное такое – признаться в своем малодушии, в том, что заблуждался. Смелость обозначить свое мнение и придерживаться его до конца, не боясь остаться в одиночестве. И когда ты совсем еще не окреп в своем понимании «что хорошо, а что плохо», в своих принципах, так сложно понять себя, принять единственное правильное решение, не сломаться и остаться собой. Даже когда все против тебя.

P.S. ОТ РЕДАКЦИИ

Спустя меньше месяц после премьеры, достать билеты на «Ленку» – настоящий квест. Эмоции автора рецензии, кричащие самими строками, объясняют сложившуюся обстановку. И текст, и раскупленные билеты, и популярность «Чучела» (и фильма, и повести) – все это доказывает, что попасть на постановку надо. Увы, но тема актуальна и по сей день.

Фото: Ольга КОСТЕНКО

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