На детской площадке во Владивостоке бездомная собака вцепилась зубами в лицо беззащитного ребенка

Жильцы улицы Кирова несколько раз видели животное на улице. Фото: принтскрин видео.

Бездомная собака в приморской столице по неизвестным причинам набросилась на школьницу и вцепилась в ее лицо. Девочку с травмами отвезли в больницу, а животное – в приют. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток.

О случившемся стало известно из социальных сетей. Как рассказали приморцы, на одной из детских площадок на улице Кирова играла 10-летняя девочка. Здесь же находилась и собака. которая решила наброситься на ребенка и вцепила острыми зубами в лицо школьницы.

По словам местных жителей, девочку увезли в Тысячекоеечную больницу, а за беспризорницей приехала служба по отлову.

Корреспондент «Комсомолки» обследовал несколько дворов на Кирова, но матраса, который собаке принесли жильцы, нигде не оказалось, как и тарелок, из которых она питалась. Точно неизвестно, в каком из дворов она набросилась на ребенка, многие говорят, что все произошло возле дома №15, но обитало животное во дворе здания №11.

Большая черная собака может напугать кого угодно одним своим видом, но как рассказала редакции местная жительница, она не проявляла агрессии к людям.

– Я видела ее дважды, она была спокойная, поэтому непонятно, почему она покусала ребенка.

Наша собеседница также добавила, что после нападения девочку отвезли в больницу, чтобы зашить раны от укусов и сделать прививку от столбняка, а животное забрали в приют.

– У собаки раньше были хозяева, она жила на Енисейской, но, наверное, ее выкинули и она оказалась здесь.

В пресс-службе администрации Владивостока «Комсомолке» рассказали, что стало с собакой, и о ее дальнейшей судьбе.

После информации о нападении животное отловили в течение часа и доставили в приют «Аристократ», который находится в Анючинском районе. На улицу ее уже не отпустят, а если не найдутся хозяева – новые или прошлые, она останется жить в учреждении.

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