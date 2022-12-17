Пламя его просто сожрало: в столице Приморья полыхнул склад

Огонь охватил огромную территорию. Фото: autogrant_vl Фото: Соцсети

Во Владивостоке ночью 17 декабря на улице Карьерная загорелся склад, клубы едкого черного дыма и огромное пламя было видно издалека всем, кто находился неподалеку. Когда пожарные прибыли тушить пламя, после того как получили звонок с сообщением о ЧП в 21:30, огонь охватил около 1100 квадратных метров. Стены и кровля склада были полностью охвачены пламенем.

На данный момент нет никакой информации есть ли пострадавшие, также в этом районе перекрыли движение. Очевидцы сообщают, что все случилось из-за загоревшейся мусорки, ее не смогли потушить, а огонь перешел на строения. Сотрудники МЧС работают на месте пожара, подтвердить или опровергнуть эту информацию в пресс-службе ведомства смогут позже.

- Пламя его просто сожрало. Кажется, от склада практически ничего не осталось. Хорошо, что обошлось без взрыва, - комментируют местные.

Пожарные тушат пламя. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В пресс-службе МСЧ по Приморскому краю также отметили, что на момент 11 часов вечера пожар был легализован. Всего в тушении принимают участие 42 специалиста и 12 единиц техники. “Комсомолка” продолжит следить за событиями.

ОБНОВЛЕНИЕ 23:45

На данный момент пожар локализован на площади около 2000 кв.м. По предварительной информации погибших и пострадавших нет. Тушение пожара продолжается.