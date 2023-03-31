Год под санкциями: как банки работают в условиях ограничений

Несмотря на трудности, кредиторы по-прежнему показывают хорошую динамику роста. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С февраля прошлого года многие российские банки оказались под санкциями. Крупные компании первыми ощутили на себе влияние ограничений: запрет на ведение внешнеэкономической деятельности, блокировка SWIFT, запрет на часть инвестиционных продуктов.

Несмотря на трудности, кредиторы по-прежнему показывают хорошую динамику роста. Их доходность и клиентская база растут. Как финансовые организации справляются с санкциями, куда инвестировать накопления и чем оплачивать покупки за границей рассказал в интервью «Комсомольской правде – Владивосток» управляющий Приморским отделением банка «Открытие» Кирилл Грибов.

САНКЦИИ

– Кирилл Эрикович, поскольку прошлый год был богат на события, давайте начнем с итогов. Ваш банк один из первых попал под санкции. Какие изменения последовали в отрасли и как удается с ними справляться?

– Несмотря на то, что первые прогнозы были наполнены пессимизмом, рынок стремится к восстановлению. В первую очередь по отрасли ударили скачки значения ключевой ставки, а также ограничения на снятие валюты. Сегодня опция доступна не в полной мере, но обменные операции с валютой возможны, в том числе в «Открытии».

Также санкции сказались на использовании в России банковских карт международных платежных системой. Для простых людей – это невозможность ставшей для многих привычной бесконтактной оплаты. Технология стала недоступна, но через некоторое время удалось заменить иностранные продукты отечественными. Разработано приложение Mir Pay, предназначенное для бесконтактной оплаты по картам «Мир» при помощи смартфона.

– Какую еще альтернативу могут предложить банки в ближайшее время?

Наращивает популярность оплата покупок с помощью QR-кодов. Смысл такой: продавец показывает код, покупатель его сканирует через телефон, деньги списываются и зачисляются на счет продавца. В некоторой степени это проще переводов. С января по сентябрь прошлого года число клиентов, использующих эту технологию, увеличилось в шесть раз, при этом количество пользователей СБП тоже выросло – в пять раз.

Кирилл Грибов. Фото: Дальневосточный филиал Банк «Открытие»

– Что будет с Visa и Mastercard?

– Сегодня ими можно расплачиваться, снимать и переводить деньги, поскольку процесс происходит внутри Национальной системы платежных карт. Банки распродают остатки пластика, и многие, включая нас, продлили срок их использования на несколько лет.

По данным исследования, проведенного аналитическим центром банка «Открытие» Research, до февраля 2022 года 55% россиян использовали для оплаты в магазинах пластиковые карты, 21% предпочитал бесконтактные платежи и еще 25% расплачивались наличными. Большая часть клиентов считает, что главная проблема – невозможность пользоваться зарубежными сервисами для покупок, иностранными подписками и доставками, в четверти случаев россияне сетуют на возникшее неудобство оплаты в других странах.

– Как оплачивать покупки за границей?

– Можно использовать карту «Мир», которая действует в некоторых странах СНГ, но нужно заранее убедиться – где именно.

Следующий вариант – оформить карту китайской платежной системы UnionPay. Но ей можно пользоваться, пока выпустивший ее банк не попал под санкции. Этот механизм подойдет для подстраховки.

Еще один альтернативный способ – карта другого иностранного банка. Она будет действовать только за рубежом, в нашей стране – нет, за платежи не начисляется кешбэк, она не самая дешевая в обслуживании и есть риск для безопасности ваших личных данных. Все-таки стоит взвесить все за и против.

ИНВЕСТИЦИИ

– Как вы уточнили, индексные иностранные фонды в России теперь недоступны, при этом вклады снова набирают популярность. Как следует поступать клиентам, которые хотят спасти накопления от инфляции?

– После февраля 2022 года, даже если не брать во внимание санкции, практически весь фондовый рынок просел. Теперь клиентов интересуют продукты с гарантированной доходностью. Если речь о классических банковских вкладах, клиентская база сберегателей в «Открытии» за год выросла на 15%. Сейчас существуют и долговременные инвестиционные стратегии, предполагающие получение фиксированного дохода от суммы взноса. Деньги сроком на пять лет размещаются в высоконадежные облигации.

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

– В прошлом году ходили слухи, что программы льготного кредитования завершат. Позднее их продлили. Как ваш банк подхватил эту динамику? Что сегодня отрасль может предложить клиентам?

– Спрос на такие программы сохраняется. Доля заявок по России составляет 60-70%, в Приморье – 80%. Сюда входят дальневосточная, семейная, IT-ипотека.

По прогнозам наших аналитиков, цены на жилье в новостройках, скорее всего, останутся на уровне 2022 года. Сделки на вторичке в 2023 году окажутся на треть ниже показателей 2020-2021 годов, но их число может вырасти на 20-25% относительно 2022 года, что поднимет их стоимость на 5-10%.

Откровенно говоря, приобрести жилье за те деньги, которые предполагают программы с господдержкой, непросто. Квартиры на Дальнем Востоке стоят объективно дороже, поэтому банки предлагают гибридные варианты кредитования. По ним кредит может быть выше, а ставка ниже стандартной, до 4%.

– Какую долю в покупке жилья занимают локальные программы?

– Тенденция на использование именно дальневосточной ипотеки продолжает расти. Клиенты, несмотря на удобство покупки жилья на вторичном рынке, выбирают первичку. Тенденция такова, что застройщики стараются сдать дома быстрее срока, на год-полтора.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.