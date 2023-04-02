В заповедной территории на Камчатке снег приобрел фиолетовый цвет

Сотрудники заповедника отправили снег в лабораторию. Фото: ФГБУ «Кроноцкий заповедник»

Природа преподнесла необычный сюрприз сотрудникам Кроноцкого заповедника на Камчатке. Снежный покров на склоне Железнодорожного хребта окрасился в необычный цвет. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Как рассказали в пресс-службе заповедника, сотрудники Анна Елисеева и Илья Кудряшов патрулировали территории и обратили внимание, что снег окрасился в фиолетовый цвет, а в воздухе витает запах жимолости, которая на Камчатке созревает в июле. Природную аномалию они заметили в 25 километрах от кордона «Кроноки» на побережье бухты Ольга.

По словам Анны, когда она вместе с коллегой подошла поближе к слону, рядом не было ничьих следов, а значит такой необычный окрас снега – естественное природное явление.

По словам инспекторов, в воздухе витал запах жимолости. Фото: ФГБУ «Кроноцкий заповедник»

– Мы, конечно, немного испугались, но вспомнили о подобном явлении, которое наблюдается в Альпах, на Кавказе, Урале. Там снег при температуре чуть выше ноля окрашивается в розовый или красный цвет и источает запах арбузов. Так проявляют себя водоросли. Мы загуглили название – Хламидомонада снежная.

Анна предположила, что эти организмы начали проявляться себя и на Камчатке из-за изменения климата, ведь в последние дни столбики термометров показывали до +2 °C.

Инспекторы собрали пробы снега, чтобы в дальнейшем специалисты провели лабораторные анализы и узнали причину происхождения аномалии.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.