«Это было превосходно»: олимпийская чемпионка Загитова на «Красной дорожке» во Владивостоке

Фигуристка Алина Загитова провела мастер-класс для детей. Фото: КП – Владивосток

На «Фетисов Арене» состоялась тренировка юных спортсменов с олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании Алиной Загитовой. Мастер-класс прошел 2 апреля в рамках проекта «Звездная дорожка», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Фигуристка провела с ребятами разминку. Фото: КП – Владивосток

На лед с чемпионкой вышли 17 воспитанников детско-юношеских спортивных школ Приморья. Фигуристка провела с ребятами разминку и отработала выполнение сложных упражнений: прыжки, вращения и другие элементы. Каждый участник получил наставления от спортсменки.

– На мастер-классе я увидела много талантливых детей, по-настоящему увлеченных фигурным катанием. Даже во время нашего непродолжительного занятия я оценила, как они старались усвоить новые упражнения. Благодаря проекту «Звездная дорожка» начинающие спортсмены встречаются с известными тренерами и фигуристами, получают хорошую возможность совершенствовать свое мастерство. Надеюсь, что мероприятие смогло заложить в них желание сделать шаг навстречу к дальнейшим спортивным достижениям, – рассказала Алина Загитова.

Тренировка прошла на «Фетисов Арене». Фото: КП – Владивосток

В Приморском крае «Звездная дорожка» проходит в третий раз. В 2014 году во Владивосток приезжал заслуженный тренер СССР и России Виктор Николаевич Кудрявцев, а в 2017 году Уссурийск посетил тренер по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион Алексей Урманов.

– Спустя шесть лет проект «Звездная дорожка» снова вернулся в Приморский край. Благодаря сотрудничеству «Ростелекома» с Федерацией фигурного катания юные фигуристы Приморья познакомились с таким профессионалом как Алина Загитова. Верю, встреча с олимпийской чемпионкой станет для всех участников дополнительным стимулом развития спортивных навыков и придаст уверенности в своих силах. Мы со своей стороны продолжим поддерживать подрастающее поколение в развитии интеллектуальных, творческих и спортивных талантов, – отметил вице-президент, директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов.

Для юных спортсменов мероприятие стало возможностью продемонстрировать собственные умения и задать интересующие вопросы олимпийской чемпионке.

Мероприятие прошло во Владивостоке. Фото: КП – Владивосток

– Это было превосходно. Мастер-класс очень понравился. Алина Загитова прекрасно все объясняет. Если возникали какие-то вопросы, можно было подойти к ней и задать их. Если ошибался, она говорила, что не так, – поделился 12-летний Тимофей Малышев, который уже 9 лет занимается фигурным катанием.

– Необычно, что я на одном льду с олимпийским чемпионом. Это мой первый такой мастер-класс. Алина Загитова хорошо и понятно все объясняет. Немного отличается от моих обычных занятий – другой план тренировки. Но мне понравилось, – рассказала 13-летняя Таисия Царинок, она 10 лет занимается фигурным катанием.

Родители юных спортсменов тоже присутствовали и поддерживали своих детей.

– Это наша не первая тренировка с российскими спортсменами. До этого были на мастер-классе в Хабаровске. Стараемся водить дочь на ледовые шоу и посещать подобные занятия, были даже на олимпийских играх в 2018 году. Все это важно для ее развития. Спорт красивый. Дочь старается. Уже и не знает другой жизни. Если неделю не ходим на занятия, она уже на голове стоит, хочется ей на тренировку, – прокомментировала мама юной спортсменки Полины Цыбульской.

После мастер-класса дети смогли в «голливудском» формате пообщаться со звездой. Юные фигуристы фотографировались с Загитовой, просили автографы. Тут каждый проявил фантазию, кто-то протягивал фотографию для подписи, другие же несли коньки, чтобы олимпийская чемпионка на удачу оставила на них свой след. В конце ребят ждали памятные подарки и праздничный торт.

Фигуристка оставила автографы на коньках детей. Фото: КП – Владивосток

Напомним, «Ростелеком» выступает генеральным партнером Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) с 2009 года. С 2011 года в рамках проекта «Звездная дорожка» проходят мастер-классы для начинающих фигуристов в регионах России. Благодаря этому у детей есть уникальная возможность продемонстрировать свои способности и навыки известным тренерам, получить ценные советы и, возможно, путевку в большой спорт.

– Мы традиционно поддерживаем социальные и образовательные проекты для молодого поколения – это важная часть нашей деятельности как социально-ответственной компании. Работа ведется в различных направлениях – это и обучение детей основам кибербезопасности, и содействие в проведении спортивных и научных мероприятий, и участие в проектах, развивающих творческие таланты детей. Такие проекты придают импульс развитию социальной сферы региона и вносят серьезный вклад в устойчивое развитие общества, – прокомментировали в пресс-службе «Ростелекома».

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