Все для детей и достойного будущего

Депутаты рассмотрели 57 вопросов. Фото: Законодательное Собрание Приморского края

Законодатели на очередном заседании приморского парламента взяли вектор на долгосрочные цели – реализовывать их начнут в 2023 году. Существенно вырастут мотивирующие выплаты для педагогов, ведь они, согласились депутаты, формируют ядро для будущего страны. Более того, сохранить бесценное наследие призвана и поддержка малых коренных народов. Примут шаги и по решению комплексных и острых проблем, среди которых обманутые дольщики, объединение разрозненных социальных пособий в систему, дефицит участков для предоставления многодетным семьям.

Бюджет вновь вырос

Для рассмотрения главного финансового документа региона на 2023-2025 годы парламентарии вернулись после первого чтения. Необходимо было согласовать очередной поток денег из федеральной казны, а также соответствующие этим средствам графы расходов.

– Основные параметры краевого бюджета, утвержденного депутатами в первом чтении, вырастут почти на 15,8 миллиарда рублей. Доходы бюджета на следующий год составят почти 183 миллиарда рублей. На расходы будет направлено более 195 миллиардов. Ко второму чтению увеличены практически все разделы бюджетных расходов. Как и планировалось, главный финансовый документ края сохраняет свою социальную направленность. Более 60 процентов идет на решение социальных вопросов в рамках государственных программ, – сообщил председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик.

Александр Ролик. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Одна из самых больших прибавок – 2,9 миллиарда рублей – пойдет на повышение зарплаты работников краевых учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда, а пожилым приморцам в 2023 году направят еще 1,5 миллиарда рублей из федеральной и региональной казны. Только по льготам и по содержанию социальных учреждений предусмотрено 54 миллиарда рублей, а на программы софинансирования пенсионного и социального страхования уйдет минимум 3,4 миллиарда.

Поправками парламентарии намерены избавить регион от проблемы обманутых дольщиков (на долгострой ЖК «Сафонов» во Владивостоке отойдет 78 миллионов рублей), а комплексно решить ее до конца 2023 года. Не оставят без внимания детей-сирот: 2,2 миллиарда рублей направят им на выплаты для компенсаций по получению жилья.

Всего ко второму чтению бюджета поступило 44 поправки, рассказал председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, а изменения затронули почти все категории расходов. Он отметил, что значительная категория средств направлена на инвестиционные расходы. После рассмотрения проект приняли в трех чтениях.

Галуст Ахоян. Фото: Законодательное Собрание Приморского края

Универсальное пособие

Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка с нового года будет выплачиваться Фондом пенсионного и социального страхования РФ нуждающимся в социальной поддержке беременным женщинам и приморцам с детьми в возрасте до 17 лет.

Такая форма помощи объединит ряд действующих мер социальной помощи: ежемесячные выплаты для третьего или последующего ребенка до достижения им трех лет, ежемесячную выплату от 3 до 7 лет, а также материальную помощь многодетным с детьми от 8 до 17 лет. На универсальное пособие могут рассчитывать семьи, в которых размер среднедушевого дохода не выше регионального прожиточного минимума. Пособие составит 18 тысяч рублей на каждого ребенка.

Профессия дальнего действия

В краевой закон, регулирующий социальную поддержку педагогов, парламентарии внесли серьезные изменения. Так, «молодыми специалистами» теперь могут стать не только выпускники вузов, но и студенты, которые на последних курсах работают в качестве преподавателей.

Таким кадрам будет положена однократная выплата. Сумма подъемных составляет от 250 до 330 тысяч рублей в зависимости от образования и уровня профподготовки.

Более того, учитель, набравший 100 баллов на ЕГЭ по предмету, который он преподает, сможет получать ежемесячную доплату в размере 10 тысяч рублей. А опытные педагоги могут получать за наставничество 5 тысяч рублей: для этого нужно сопровождать работу молодых специалистов. Выплата положена за каждого.

– С одной стороны, мы поддерживаем молодых специалистов, которые придут в школу, еще находясь на обучении, а с другой – предусматриваем поощрение и для опытных педагогов, – отметил председатель комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис.

Игорь Чемерис. Фото: Законодательное Собрание Приморского края

Культурное наследие

Еще одной работой на перспективу стали поправки в проект регионального закона «О нематериальном этнокультурном достоянии РФ на территории Приморья». Глава комитета по социальной политике уточнил, что в крае, как и по всей стране, введут понятия «нематериальное этнокультурное достояние РФ», «этническая общность РФ», «хранители нематериального этнокультурного достояния», «носители нематериального этнокультурного достояния». Это значит, что бесценную культуру будут всячески сохранять для наших наследников: сформируют реестр объектов нематериального этнокультурного достояния. В Приморье, напомним, проживает до 158 национальностей с самобытным укладом жизни.

Безопасный отдых

Важной и нужной инициативой на заседании признали контроль за работой парков развлечений. Системные проверки хоть и ведутся, но, признали законодатели, недостаточно. Решено к перечню полномочий региональных властей отнести дополнительный надзор за эксплуатацией и особенно техническим состоянием аттракционов.

– Это важная и нужная инициатива, тем более что несчастные случаи из-за неисправности аттракционов – не такая уж редкость. Принятие закона в конечном итоге позволит обеспечить безопасность отдыха жителей нашего края в общественных местах, – отметил председатель комитета ЗС ПК по продовольственной политике и природопользованию Андрей Андрейченко.

Андрей Андрейченко. Фото: Законодательное Собрание Приморского края

Фонд страхования будет расти ежегодно

В следующем году бюджет системы обязательного медицинского страхования в Приморском крае вырастет до 40,6 миллиарда рублей – ранее ко второму чтению законопроекта об этом поступила поправка. На декабрьской сессии депутаты решили одобрить графу расходов. Стоит отметить, на два последующих года бюджет ТФОМС составит 43,3 миллиарда и 45,6 миллиарда рублей соответственно. В основном доходы сформированы за счет субвенции из Федерального фонда ОМС. 216 миллионов рублей из них специально направлены на финансирование медорганизаций в труднодоступных и малонаселенных районах Приморья.

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