Для благого дела: волонтеры из Владивостока рассказали, почему решили делать одежду для бойцов СВО

В Приморье движение появилось осенью этого года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала специальной военной операции жители России объединились, чтобы помочь военнослужащим. Бойцам продолжают отправлять гуманитарные грузы, подарки от детей, также во многих городах страны появилось волонтерское движение «Шьем для наших», Приморье не стало исключением. Жена офицера и мама двоих детей Надежда Огнянникова и врач-преподаватель Тихоокеанского государственного медицинского университета Ирина Плотникова открыли в краевой столице небольшой цех, где шьют одежду для земляков-участников СВО. В эфире ради «Комсомольская правда» на частоте 90.4 FM женщины рассказали о своей деятельности.

Надежда Огнянникова и Ирина Плотникова. Фото: Елизавета ЕНИНА

– Движение «Шьем для наших» началось по всей стране, почему и вы подхватили эту идею?

Надежда Огнянникова

– С начала специальной военной операции было желание помогать, отправляли бойцам посылки и деньги, но позже появилась необходимость личного участия. Мы посмотрели опыт других городов, в центральной России это движение было более развито, и поняли, что Дальний Восток может также. Поэтому мы приступили к реализации и предоставили всем желающим возможность поддержать наших ребят.

Сейчас у нас появился второе помещение, оборудовали в нем еще один цех, на деньги с благотворительностей закупили машинки.

– Кто предоставил место для первого цеха?

Ирина Плотникова

– В сентябре мы с девушками обратились к депутату городской думы Евгению Пименову, он дал нам помещение, купил машинку, и мы начали работать. Шили носилки, пятиточечники. В октябре к нам присоединилась Надежда, и после этого у нас открылось второе дыхание. Она создала наш Telegram-канал «Шьем для наших Владивосток, Приморский край». Там она организовала сбор средств на изготовление блиндажных печей.

– Расскажите про ваше движение, сколько человек в нем участвуют?

Ирина Плотникова

– Благодаря Telegram-каналу к нам присоединились люди со всем Приморского края: Тавричанки, Артема, Уссурийска и других городов. Наши самоотверженные швеи работают и днем, и ночью.

Надежда Огнянникова

– Помочь может любой желающий, предприниматели закупают машинки, оплачивают счета, те, кто не могут шить в силу каких-то обстоятельств, также присылают деньги, чтобы мы покупали фурнитуру, нитки и иголки.

Мы обратились в правительство Приморья и администрацию Владивостока, и Олег Кожемяко после приема очень активно старается помочь нам в решении различных вопросов, например, про освещение в СМИ.

Волонтерам помогают предприниматели и неравнодушные приморцы. Фото: Елизавета ЕНИНА

– Сколько уже вещей сшили и отправили в зону СВО?

Надежда Огнянникова

– В общей сложности уже более 300 изделий. Мы помогаем все военным подразделениям, женам мобилизованных, мамам и бабушкам, которые что-нибудь берут у нас или участвую в пошиве, чтобы потом отправить ребятам. Мы не отказываем никому.

– Что в основном просят бойцы?

Ирина Плотникова

– Носилки, пятиточечники, теплые вещи. Сейчас хотим начать изготавливать турникеты, а до этого мы участвовали в создании печек и тактических кошек для разминирования.

Надежда Огнянникова

– У нас есть замечательная девушка Оля, которая трудится днем и ночью. Она – технолог-конструктор без швейного образования, делает эксклюзивные вещи на заказ. Одна из наших разработок – эвакуационная стропа, которая прошла тестирование на полигоне, после чего мы ее доработали.

– Есть ли обратная связь от бойцов?

Надежда Огнянникова

– Да, мы всегда просим после тестирования наших вещей давать обратную связь, чтобы понять, что надо добавить, а что убрать. Иногда ребята приезжают в цех, на днях привезли более 40 букетов, раздавали девочкам. Волонтерство делается от души, на чистом энтузиазме, поэтому нам нужная моральная поддержка, мы жертвуем своим временем, семьей и выходом из зоны комфорты для благого дела.

– Хватает ли ткани ниток, иголок и всего необходимого, откуда все берется?

Надежда Огнянникова

– Как только наша копилка пополняется на нужную сумму, мы ищем товары оптом по всей России, а сейчас благодаря нашим участникам наладилась логистика с китайскими фабриками, уже сделали второй заказ на необходимую ткань. Армированные нитки покупаем в местном швейном магазине, нас уже знают в лицо и по именам, оставляют нам запасы.

Чтобы стать частью нашей команды, можно написать в наш Telegram-канал, мы ждем всех желающих.

– Какая еще помощь кроме финансовой вам нужна?

Надежда Огнянникова

– Человеческие ресурсы. Нельзя сказать, что волонтерство – это про постоянство, человек может прийти, помочь один раз в месяц и уйти. Мы приветствуем технологов-конструкторов, профессионалов своего дела, которые могут уделить свободное время нашей деятельности.

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